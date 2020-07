Donne vittime di violenza, Campidoglio approva le linee guida. Raggi: "Nessuna si senta sola"

Sono state approvate, dalla giunta capitolina, le linee guida che orientano la presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere: sono indicazioni rivolte alle istituzioni e alle organizzazioni che operano sul territorio e che lavorano per contrastare la violenza. “Con queste Linee guida vogliamo offrire uno strumento ulteriore a chi ogni giorno lavora per la loro tutela, e quindi alle donne stesse” ha commentato Veronica Mammì, assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale.

Il documento illustra la rete antiviolenza che ha come obiettivo prioritario la sicurezza della donna (e degli eventuali figli), è centrata sulle sue esigenze, adotta un linguaggio comune e condivide procedure operative e attiva equipe territoriali multidisciplinari per la presa in carico integrata.

Tra i destinatari delle linee guida figurano i Servizi sociali e Educativi di Roma Capitale, Servizi Socio-Sanitari territoriali, Presidi Ospedalieri, Forze dell’Ordine e Polizia Locale, Scuole di ogni ordine e grado, Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Case per la Semi-autonomia, coordinati dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale.

“Per la prima volta Roma si dota di Linee Guida che permettono la strutturazione della collaborazione tra i molteplici soggetti della rete, con obiettivo comune e prioritario di difesa e supporto per le donne vittime di violenza. Un ulteriore e determinante passo in avanti perché nessuna si senta sola”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Mettere al centro la donna è lo scopo di queste importanti Linee Guida per la presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere. Le professionalità e i servizi ci sono, era importante e doveroso collegarli per garantire un supporto completo alla lotta contro la violenza maschile” è infine il commento di Lorenza Fruci, delegata della sindaca alle politiche di genere.