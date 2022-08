Interventi socio-sanitari nel Lazio, il Terzo Settore contro D'Amato: "Noi tagliati fuori"

A fine luglio la Regione Lazio ha pubblicato, dopo l'approvazione in giunta, le linee guida generali di programmazione del riordino degli interventi socio-sanitari sul territorio. Un atto che si inserisce nell'ambito dell'applicazione delle attività previste dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, nello specifico la missione 6 (Salute). Una novità che, però, le associazioni del Terzo Settore e l'ordine degli assistenti sociali non hanno accolto molto bene.

La presidente del consiglio regionale dell'ordine, Laura Paradiso, lo ha messo nero su bianco senza giri di parole: "Un documento carente - spiega - perché le linee oltre a non cogliere appieno il senso dell'integrazione socio-sanitaria finalizzata al tema del benessere dei cittadini, risultano tutte espressione di interventi di carattere sanitario". Uno sbilanciamento inaccettabile, che va contro il lavoro svolto fino ad oggi e, come sottolinea anche la portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, soprattutto durante i due anni di pandemia.

"Se la nostra regione ha retto - spiega a RomaToday - è anche e soprattutto per il nostro lavoro di integrazione della parte sociale mancante. Dalla consegna dei farmaci a quella del cibo fresco, passando per la vaccinazione dei senza dimora in collaborazione con Medicina Solidale. Tutto questo, con la pubblicazione delle linee guida, viene messo da parte e dimenticato. Ci eravamo incontrati due volte con l'assessore D'Amato, si era detto disponibile ad aprire un tavolo di confronto, ma le ultime notizie sono di marzo. Poi il silenzio ed ecco che vengono approvate le linee guida".

"Le Linee guida proposte – aggiunge Laura Paradiso a nome degli assistenti sociali - falliscono l’obiettivo di integrazione tra gli interventi realizzati dalle aziende sanitarie, dal territorio attraverso l’azione del Terzo Settore e da quelli realizzati dagli enti locali attraverso i servizi sociali. Creando, inoltre, uno squilibrio – senza il necessario coordinamento - nell’utilizzo delle professionalità degli assistenti sociali. Queste linee guida rendono ancora più evidente la necessità, come noi chiediamo da tempo, di rinnovare quel Patto della Salute in grado di utilizzare al meglio tutte le competenze attraverso una vera multidisciplinarità di tutti i professionisti coinvolti e in grado di indirizzare il complesso degli interventi della sanità regionale non solo verso la salute”.