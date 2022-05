Conca d'Oro: dal 16 maggio cambia il capolinea per cinque bus

Da lunedì 16 maggio cambia il capolinea per le linee bus 86, 93, 336, 337 e 343. La modifica alla rete del trasporto pubblico consentirà di completare la riqualificazione dell'area un tempo occupata dal cantiere per la Metro B1 e per la realizzazione della stazione.

Tutte e cinque le linee lasceranno il capolinea di Conca d'Oro per essere destinate ad una nuova fermata.

Il nuovo capolinea di 86 e 337 sarà in via Pelagosa, con percorso su via Conca d'Oro.

La linea 93 limiterà alla stazione Jonio/MB1 in via dei Prati Fiscali. Con l'attivazione del nuovo capolinea, la 93 non fermerà più a "Valle Melaina/Ventotene".

La linea 336 sarà prolungata a via Val d'Ala. Per raggiungere il nuovo capolinea, la 336 percorrerà via Val di Lanzo, via Valle Vermiglio, via Conca d'Oro e via Val di Non.

Il nuovo capolinea della 343 sarà a largo Valtournanche che raggiungerà percorrendo via Val di Lanzo, viale Valle Vermiglio e via Conca d'Oro.

Per le linee 86, 336, 337 e 343, la fermata di scambio con la stazione Conca d'Oro/MB1 sarà "Conca d'Oro" su viale Tirreno.

L'attivazione dei nuovi capolinea sarà occasione per altri due interventi sulle linee 69 e 86.

Per la prima, con l'attivazione del nuovo capolinea della 93, sarà disattivata la fermata "Prati Fiscali/Valle Melaina" e in alternativa si potrà utilizzare la fermata "Jonio".

La seconda modifica che interesserà la linea 86 sarà nel quartiere di Cinquina. Qui il percorso sarà prolungato per raggiungere una zona di recente sviluppo e in particolare due strade, via Muscetta e via Bufalino. Sarà così attivato anche un nuovo capolinea in via Elias Canetti, in sostituzione dell'attuale di via Marmorale. (red)