Nuovo percorso del bus nME: la linea notturna che collega Ostia con piazza Venezia

La linea notturna nME, che con oltre 80 fermate collega piazza Venezia con la stazione della Roma Lido “Cristoforo Colombo” cambia percorso.

Chiamata nME, perché in buona parte riprende il percorso della Roma Lido, la linea che il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), il notturno da lunedì 30 maggio garantisce il proprio servizio anche agli abitanti di Giardino di Roma. Ai residenti del quartiere, situato nel territorio del municipio X, al confine con il IX, erano finora costretti a percorrere un lungo tratto di strada per raggiungere la fermata più vicina.

Migliorato il collegamento tra centro e periferia

Con la soppressione della fermata di Vitinia, per salire sull’nME, chi abita a Giardino di Roma ha in questi anni dovuto percorrere circa 5 chilometri, fino a Tor di Valle. Un percorso tutt’altro che agevole, da compiere di notte, su strade scarsamente illuminate. Situazione che, evidentemente, era comune anche agli utenti che dal centro, di notte, erano intenzionati a raggiungere il quartiere situato nella periferia sud della Capitale. La modifica al tragitto del notturno, risolve questo disagio.

Con il cambiamento previsto, le vetture della linea notturna provenienti dai due capolinea (Cristoforo Colombo e Piazza Venezia) entreranno infatti dalla via Ostiense, in via Fiumalbo, per poi proseguire per piazza Stanlio e Ollio, via Marcello Mastroianni, (previsti impianti di fermata in ambedue i sensi di marcia), ed ancora attorno alla rotatoria all’altezza di via Domenico Modugno, con inversione di marcia per via Marcello Mastroianni, piazza Stanlio e Ollio, via Fiumalbo e ritorno in via Ostiense per poi proseguire verso i rispettivi capolinea di Cristoforo Colombo o piazza Venezia.

Un provvedimento difeso dal municipio

“Questo provvedimento – ha ricordato Leonardo Di Matteo, il presidente della commissione mobilità del municipio X - era stato approvato in Consiglio municipale dalla precedente amministrazione nell’aprile 2021 e successivamente bocciato dal dipartimento mobilità e trasporti”. Cambiata amministrazione, il municipio ha continuato a premere per l’attivazione del servizio anche nel quartiere Giardino di Roma, quartiere peraltro che resta in attesa anche della realizzazione d’una fermata della Roma Lido.

“Nonostante il parere negativo precedentemente espresso dal dipartimento Mobilità, siamo andati avanti in commissione con molta decisione in quanto sulla sicurezza dei cittadini non possono esserci mediazioni con nessuno” ha spiegato Di Matteo. Il provvedimento è stato riportato in consiglio e, lo scorso 3 febbraio, è stato nuovamente approvato dal parlamentino di Ostia. “Si tratta di un primo passo – ha concluso il presidente della commissione mobilità – per il riordino delle linee notturne nel Municipio X che a tutt’oggi non usufruiscono del servizio notturno, come Ostia ponente, Casal Palocco, Infernetto, Acilia e Axa Malafede”. Un primo passo che migliora il trasporto pubblico deputato a garantire il collegamento tra il centro e la periferia.