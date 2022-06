Linea G, la Soprintendenza replica: "Nessun blocco al progetto"

Le polemiche innescate dalla notizia dei veti da parte della Soprintendenza rispetto al progetto di realizzazione della linea tranviaria Roma Termini-Giardinetti -Tor Vergata sono arrivate a destinazione. Dopo l'uscita dell'assessore regionale Alessio D'Amato, infatti, dagli uffici dei beni culturali a via Cavalletti hanno deciso di replicare, chiarendo la loro posizione rispetto a quanto accaduto durante la conferenza dei servizi.

"Quanto affermato dall'assessore alla sanità del Lazio - si legge nella nota - circa il piano urbano della mobilità sostenibile ed in specie la nuova linea tranviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata, questo non è stato bloccato, ma il progetto di fattibilità tecnica ed economica è attualmente all'esame della Soprintendenza, che lavora in sinergia con tutti gli uffici coinvolti".

Una stoccata assestata direttamente al candidato Pd alle primarie per la corsa a successore di Nicola Zingaretti: "Per quanto riguarda gli interventi presso l'area della stazione Termini, il tempio della Minerva Medica e l'area vincolata di Tor Vergata - seguita la nota - saranno necessarie indagini archeologiche preventive sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. Circa gli interventi previsti all'altezza della tenuta di Torre Nova, si ritiene necessario ricucire le esigenze della tutela dell'area, già vincolata negli anni Venti, con l'odierna viabilità al fine della realizzazione degli attesi collegamenti con le strutture di Tor Vergata e le aree interessate dagli eventi del Giubileo".

Da via Cavalletti, inoltre, specificano che il progetto della nuova tranvia "sarà anche l'occasione per mettere in campo interventi di riqualificazione dell'area del parco - dichiarano -, fortemente degradata, attraverso la ridefinizione dello spazio stradale che risolva al meglio il rapporto tra gli spazi pedonali, ciclabili, carrabili e tranviari in relazione al sistema del verde, in modo da mitigare gli effetti del passaggio delle vetture, come valore aggiunto e compensativo alla realizzazione dell'opera, per la migliore conservazione dei beni tutelati e a favore dell'intera cittadinanza".

Infine, alcune proposte da parte della Soprintendenza: "Procedere con un progetto unitario di definizione dell'identità della linea tranviaria - spiegano - , in continuità con lo storico trenino delle Laziali. Nell'ottica di diventare sempre di più un attrattore turistico per chi vuole visitare il patrimonio del settore orientale di Roma, si propone di concordare i nomi delle fermate in relazione all'identità archeologica, architettonica, paesaggistica e storica dei luoghi. Di ideare inoltre un'apposita narrazione da trasmettere sugli schermi dei tram per l'intera durata del percorso che sensibilizzi l'utente alla ricchezza dei paesaggi che sta attraversando".