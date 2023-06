Linea G, i comitati scrivono a Patanè: “Troppe criticità, il progetto non va bene”

La trasformazione della linea ferroviaria Laziali Giardinetti nella linea tranviaria “G” va ripensata. E’ questa la conclusione a cui sono giunti comitati di zona e realtà come Roma Ricerca Roma e Metrovia che vorrebbero far leva sul miglioramento del sistema di trasporto pubblico anche per ridefinire il caotico assetto di Porta Maggiore.

La linea tranviaria G

La tranvia è destinata a collegare Termini con Tor Vergata e la sua gara è prevista sia indetta entro la fine dell’anno. Secondo il ruolino di marcia indicato dalla commissaria governativa Lucia Conti, c’è l’ipotesi di dividere l’intervento in 3 lotti, con la conclusione dei lavori prevista per il 2027. Il primo tratto ad entrare in esercizio sarebbe però quello centrale, dove passa l’attuale linea Giardinetti. Ma è proprio quello su cui, i comitati, rilevano le maggiori criticità.

Le criticità trasportistiche

Tra le principali difficoltà che Metrovia, Roma Ricerca Roma e gli altri comitati evidenziano, c’è quella del “doppio tratto a binario unico, che aggiunge a quello esistente a Ponte Casilino il nuovo segmento in prossimità di Minerva Medica”. Così facendo, hanno rilevato i comitati in una lettera indirizzata all’assessore capitolino Eugenio Patanè, “si creano 900 metri di percorso rallentato a senso alternato, con incidenza sulle frequenze minime del servizio, specie negli orari di punta”. Al titolare della delega ai trasporti in Campidoglio, è stato ricordato inoltre che quel tratto, “anche se accelerato e prioritario rispetto al resto del traffico, rallenterà tutte le altre linee del nodo, assoggettate alle precedenze e alle frequenze del tram G”.

L'alternativa suggerita dai comitati

“Il Piano urbano per la mobilità sostenibile, il Pums, aggiunge nuove linee e rafforza il rischio di infarto del nodo. Noi proponiamo un’altra strada” ha ricordato l’architetto Paolo Arsena, in occasione di un recente evento organizzato all’Esquilino e mirato a riflettere sul futuro di Porta Maggiore. Qual è l’alternativa che il fondatore di Metrovia, in accordo con i comitati di zona, prospetta? “ Intanto, l’eliminazione dell’attraversamento centrale, i binari del trenino giallo che passano sotto i fornici romani. Spostando il percorso accanto alla ferrovia si restituirebbe dignità a quella pregiata archeologica”.

Il ripensamento di porta Maggiore

Inoltre viene proposto di eliminare anche l’anello di binari che circoscrivono la piazza, in modo tale da “allargare il passaggio dei tram in uscita da Roma sul lato destro”. Con questo nuovo assetto, a forma di ferro di cavallo, la piazza si aprirebbe ed una nuova pedonalizzazione. E poi “tram in sede esclusiva, passaggi regolari, priorità semaforica”. Proposte che si chiede all’amministrazione di prendere in seria considerazione. Perché, secondo il progetto di Metrovia sposato anche dall’associazione Roma Ricerca Roma, “il Campidoglio ha un’occasione d’oro: può uscire da questo riassetto non con una sola linea di forza, la linea G, ma con ben quattro linee, cioè tutte quelle che passano per il nodo”. E ne beneficerebbe anche Porta Maggiore che nonostante gli acquedotti, il monumento funebre di Eurisace, il tempio ipogeo nascosto dalle transenne, è oggi trattata come un semplice spartitraffico.

Le criticità sul piano urbanistico

Inoltre, sul piano urbanistico, “Il tracciato della futura linea G – hanno sottolineato i comitati nella lettera indirizzata all'assessore ai trasporti – continua a rappresentare una barriera per la fruizione delle attrattive di via Giolitti: la chiesa di Santa Bibiana, il tempio di Minerva Medica, il centro espositivo della Fondazione FS" in fase di realizzazione. Il tracciato centrale, insieme all’anello tranviario, “contribuisce poi a rendere frammentati e di fatto impraticabili ai pedoni gli spazi attorno all’area archeologica di Porta Maggiore e ad impedirne una piena riqualificazione pedonale”. Ed è per tutte queste ragioni che oltre alle citate relatà anche il Comitato di piazza Vittorio Partecipata, Esquilino Vivo e l’associazione abitanti di Via Giolitti, hanno chiesto all’assessore Patanè di “fissare al più presto un incontro, per conoscere lo stato dell’arte del progetto” della linea G “alla luce delle criticità sollevate”, qui parzialmente riassunte, “e delle possibili soluzioni”.