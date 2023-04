C’era una volta la funivia: al suo posto una linea express

Una linea express per consentire di decongestionare il traffico veicolare. E’ questa la soluzione a cui sta lavorando il Campidoglio per garantire un collegamento efficace tra Casalotti e Battistini.

La linea bus express

L’intenzione di realizzare un bus che faccia solo quattro fermate, è stata annunciata dal sindaco Gualtieri in occasione del sopralluogo effettuato in via Boccea, dove si sono recentemente conclusi i lavori per migliorarne la sicurezza stradale. In quell’occasione Gualtieri ha anticipato le intenzioni dell’attuale amministrazioni che, già con il varo del Piano urbano della mobilità sostenibile, aveva “smontato” la funivia proposta dalla sindaca Raggi. Un progetto che era stato già, in campagna elettorale, bocciato dall’attuale primo cittadino.

Quattro fermate tra Casalotti e Battistini

“Come sanno gli abitanti di Casalotti, e non solo, qui c'è un grande tema di mobilità. È stata promessa una funivia che poi – ha sottolineato Gualtieri – si è rilevata problematica, però c'è un problema da colmare”. La soluzione più immediata, al posto del mezzo a fune che piaceva all’amministrazione pentastellata, è quella di una nuova linea express, In soli quindici minuti, dovrebbe consentire di collegare Casalotti a Battistini. Tra i due capolinea sono previste solo due fermate: Boccea/Collina della Muse e Bocca/Torrevecchia-Montespaccato.

Il prolungamento della linea A

“Nelle more del lavoro più importante che è il prolungamento della metro A, stabiliremo una linea express tra Battistini e Casalotti che permetterà un salto di qualità dal punto di vista dell'accessibilità”. Quindi resta l’opzione principale, già annunciata in campagna elettorale, che è quella che prevede la A2. La linea A quindi, dopo l'attuale capolinea a Battistini, è destinata a proseguire con un’altra fermata in via Bembo per poi dividersi in due tronconi. Uno va verso Primavalle, Torrevecchia e Montemario. Ed è già finanziato. L’altro, la linea A2, andrebbe verso sud e quindi Acquafredda. Nel frattempo però servono delle soluzioni concrete. La linea express dovrebbe assolvere questa funzione.

Un collegamento veloce

“La linea che risponde ad una esplicita richiesta del territorio e in modo particolare della presidente Sabrina Giuseppetti e dell’assessore municipale Salvatore Petracca, prevede quattro fermate – ha spiegato l’assessore capitolino Eugenio Patanè – Questo permetterà di dimezzare i tempi rispetto alle linee locali, senza addentrarsi nella viabilità congestionata di Casalotti, per dare una reale possibilità di scambio veloce per la metropolitana all’utenza dei pendolari e degli studenti”. Quando è prevista la sua messa in esercizio? Non c’è ancora una data. “Entrerà in funzione appena avremo fatto il nuovo contratto di servizio di Atac, quindi bisognerà aspettare ancora qualche mese – ha ammesso Gualtieri – ma ci sarà e sarà una soluzione importante per questo quartiere e per questo quadrante”.

La funivia che non si farà

La futura metro A2 e la linea express, a cui probabilmente verrà dato il numero 91, sostituiscono il progetto, già archiviato con il PUMS, della funivia. Si sarebbe dovuta sviluppare su un tracciato di 3,85 km, con una capacità di 3600 passeggeri l’ora ed una frequenza di passaggio che era stimata ogni dieci secondi. Avrebbe dovuto funzionare come gli impianti di risalite nelle piste sciistiche, con una cabina in grado di accogliere fino a 10 persone. Il progetto non prevedeva un collegamento fino al capolinea della metro Battistini, che sarebbe distato dalla funivia circa 200 metri.

I fondi a disposizione

L’aver definito “problematica” la funivia, è però costato a Gualtieri una replica dell’ex assessora pentastellata, ed ora capogruppo in campidoglio Linda Meleo. “Il nostro progetto – ha spiegato - non presentava alcun tipo di criticità. Se così non fosse, la funivia non avrebbe ricevuto tutti i pareri tecnici utili alla sua partenza, e non sarebbe arrivata a ottenere la validazione e persino il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture”. Per l’opera erano stati stanziati 109milioni di euro. La scelta di non realizzarla quindi, per Meleo, “è esclusivamente politica e mette in secondo piano le reali necessità dei cittadini”. Quei fondi però non andranno persi. L'assessore Patanè, in una commissione mobilità dedicata al quadrante, aveva dichiarato l'intenzione di “voler usare fino all'ultimo euro dei fondi in arrivo dal governo”. Ma non per la funivia.