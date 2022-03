Lina Wertmuller, il Campidoglio vuole dedicarle “un luogo della città”

Non una strada nè una piazza. Per omaggiare il ricordo della celebre regista, venuta a mancare all’età di 93 anni lo scorso 9 dicembre, il Campidoglio sta pensando a qualcosa di diverso. Le si vuole infatti intitolare “un luogo della cultura”. Una scelta che non prevede il coinvolgimento dell'ufficio toponomastica e, di conseguenza, semplica la ricerca del luogo da dedicare al ricordo di Wertmuller.

Una leggenda del cinema

Considerata una delle più grandi regista del nostro paese, in occasione della scomparsa è stata definita dal sindaco Gualtieri come “una leggenda del cinema italiano”. A lei, il primo cittadino, ha riconosciuto il merito di aver “realizzato film densi di ironia ed intelligenza” e l’essere stata anche “la prima donna candidata all’Oscar per le miglior regia”.

L'impegno per il sindaco

Al sindaco, che in occasione della morte aveva concesso l’allestimento della camera ardente in Campidoglio, spetta un nuovo compito. L’assemblea capitolina ha infatti approvato un documento che impegna Gualtieri, o eventualmente l’assessore alla cultura Miguel Gotor, a titolare a Lina Wertmuller un luogo della Capitale. “Abbiamo atteso qualche settimana per onorare al meglio la memoria di Lina Wertmuller, regista di inenarrabile talento, che ha dato lustro alla città di Roma e al Paese intero” ha spiegato la presidente della commissione cultura Erica Battaglia, che è stata la prima firmataria dell’atto.

Film come “Mimì metallurgico ferito nell’onore”, “Film d’amore e d’anarchia” o “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” hanno già contribuito ad iscrivere Wertmuller nel Pantheon del cinema italiano. Presto il suo nome sarà scolpito anche in una targa, anche se ancora non è stato deciso se sarà di un giardino pubblico o di una strada.

La ricerca del luogo più adatto

“Tutti noi le riconosciamo il talento e anche la sua capacita' di raccontare l'ordinarieta' della gente comune - ha commentato la consigliera democratica Erica Battaglia - Sono certa che sapremo trovare il luogo adatto per ricordare una grande professionista e una donna che ancora oggi fa riflettere attraverso quella grande magia che é la regia cinematografica”.