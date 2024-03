Limite di velocità nei pressi delle scuole, Marsili (M5S): "Raggiunto un obiettivo concreto per il territorio"

Il Movimento 5 Stelle del tredicesimo municipio ha sostenuto il Progetto "Scuole Sicure 30 km/h" e stradale attraverso una petizione in prosecuzione e rafforzamento e hanno potuto esultare per l’approvazione della propria mozione da parte del consiglio municipale.

I consiglieri Marsili e Castagnetta hanno infatti richiesto sul tema sicurezza stradale l’installazione nei pressi delle scuole del territorio di dissuasori di velocità, semafori e semafori acustiche, una nuova segnaletica stradale e nuove strade scolastiche trovando all’unanimità l’approvazione del consiglio municipale. Oltre a questo è stato richiesto anche di inserire sul Centro di Responsabilità OMC del Piano Investimenti del Bilancio municipale la voce "Scuole Sicure 30 km/h" destinando fondi adeguati da utilizzare per l’istituzione del limite di 30 km/h.

Una buona notizia dunque per gli alunni e tutti gli operatori scolastici del quadrante nord-ovest di Roma che ora dovranno attendere soltanto i tempi tecnici dell’amministrazione capitolina e della polizia locale per mettere in atto tutte le azioni necessarie per salvaguardare i luoghi in prossimità delle scuole.

“Sono felice di aver proposto il tema inerente il limite di velocità a 30 km/h nelle strade in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado del municipio XIIII e aver contribuito insieme ai colleghi consiglieri del municipio XIII al raggiungimento di un obiettivo concreto e realizzabile per il nostro territorio” – commenta a RomaToday Alessio Marsili capogruppo M5S del municipio XII - Questo è un tema a me particolarmente caro e tante volte anche in Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità come parte attiva del coordinamento ci siamo trovati a discutere con le associazioni di categoria di questo aspetto ed è sempre stata richiesta una risoluzione urgente per limitare quanto più possibile i rischi e gli incidenti”.

Infine il pentastellato conclude: “Questi non sono risultati del M5S ma come politici lo dobbiamo alle vittime della strada e ai cittadini che devono sentire che le istituzioni si preoccupano della loro incolumità e sicurezza”.