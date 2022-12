Il montascale "cingolato" che abbatte le barriere architettoniche nel liceo del centro

Un mese e mezzo fa le studentesse e gli studenti del liceo Ennio Quirino Visconti, nella centralissima piazza del Collegio Romano, avevano protestato fuori scuola contro le barriere architettoniche che impedivano ai loro compagni con disabilità di accedere normalmente nell'istituto. Oggi la Città Metropolitana, che è responsabile dell'edilizia scolastica e della manutenzione straordinaria, ha acquistato due montascale cingolati, risolvendo il problema.

Stefano, papà del quattordicenne Pietro - iscritto al primo anno al Visconti - ci aveva raccontato di come ogni mattina fosse costretto a prendere di peso il figlio per permettergli di superare la scalinata monumentale. Una fatica a volte condivisa con volenterosi compagni di classe del giovanissimo. Adesso, grazie al montascale - una struttura non fissa, ma utilizzabile alla bisogna, dati i vincoli che insistono sull'edificio storico - Pietro e chiunque altro avrà problemi di deambulazione in futuro, potrà accedere senza troppa fatica. Nè sua né del padre.

"Come da impegni presi un mese fa con studenti e docenti - scrive in una nota Daniele Parrucci, consigliere di Città Metropolitana delegato all'edilizia scolastica - e grazie ai fondi che siamo riusciti a stanziare in Consiglio, anche con l'aiuto dei delegati Cristina Michetelli e Rocco Ferraro, abbiamo perfezionato l'acquisto di due 'montascale cingolati' per poter permettere a ragazzi con disabilità motoria il corretto accesso presso i Licei Visconti e Caetani, dove per problemi architettonici e di tutela degli immobili vincolati, non era stato possibile costruire passarelle per abbattere barriere architettoniche".