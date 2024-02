Il liceo Russell si rifà il look: lavori da un milione e mezzo per rifare le facciate

C’è un liceo che i tanti automobilisti che percorrono la via Tuscolana all’altezza della sua stazione ferroviaria, trovano da qualche mese “impacchettato”. È questa la sensazione che si ha guardando il Russell perché, nella scuola, è in corso un massiccio intervento di riqualificazione.

Il cantiere in corso

Lo stato del cantiere, avviato nel novembre del 2023, è stato oggetto di un sopralluogo a cui ha preso parte il delegato dell’edilizia scolastica della Città metropolitana, Daniele Parrucci, e l’assessore alla scuola del municipio VII, Carlo Sbordoni. Insieme alla dirigente scolastica dell’istituto, la professoressa Anna Maria Aglirà, hanno verificato lo stato di avanzamento delle opere.

Quando finiranno i lavori

“Gli interventi in corso termineranno a metà del 2024” ha fatto sapere l’assessore municipale Sbordoni “quegli interventi sono attesi da anni dagli studenti e dal personale che lavora nel Russel. Consentiranno il rifacimento delle facciate ed il completo ripristino della palestra” ha chiarito l’assessore. Serviranno, quindi, ad un restyling della popolosa scuola dell’Appio Tuscolano, situata alle spalle di un altro storico Liceo, l’Augusto, su cui si è invece intervenuti per ripristinare la biblioteca.

Rimosse impalcature inutilizzate da anni

Per quanto riguarda il Russell “la Città metropolitana di Roma Capitale ha investito oltre un milione e mezzo di euro” ha ricordato Parrucci. L’avvio del nuovo cantiere è stato anche l’occasione per affrontare un’altra criticità. “sono state smontate delle impalcature risalenti a vecchie lavorazioni che erano lì da ben 9 anni, sanando un problema che si protraeva da ormai troppo tempo per questo storico liceo di Roma”. Quelle impalcature, infatti, impedivano agli studenti l’accesso e la fruizione del cortile all’interno della scuola. Il problema è stato risolto. Entro la metà del 2024 si conta di risolvere anche le altre criticità presenti nella scuola, a partire dalla sistemazione della sua palestra.