Liceo del made in Italy, nel Lazio sono 12. Cinque a Roma

Dal 23 gennaio e fino al 10 febbraio le ragazze e i ragazzi di Roma e del Lazio potranno scegliere di iscriversi al nuovo indirizzo "Made in Italy" istituito dal ministero dell'istruzione di Giuseppe Valditara. In Italia sono 92 in totale, nel Lazio al momento 12 di cui tre a Roma, tutti paritari.

Il liceo made in Italy

Valorizzazione, promozione e tutela delle eccellenze italiane. Sono questi i tre pilastri su cui si basa il nuovo liceo del made in Italy, novità assoluta dell'offerta formativa nella scuola dell'obbligo italiana a partire dall'anno scolastico 2024/2025. Le iscrizioni sono state aperte il 23 gennaio e saranno possibili fino al 10 febbraio. "Arricchirà l'offerta della scuola superiore - commenta il ministro Giuseppe Valditara - dando quelle risposte che il sistema paese richiede".

Dove si trova a Roma e provincia

In Italia sono 92 gli istituti superiori che hanno deciso di attivare il nuovo indirizzo, nella nostra regione 12 e nello specifico a Roma cinque, quattro paritari e uno statale. Si tratta del liceo delle Scienze Umane "Giovanni Paolo II" a Corso Duca di Genova a Lido di Ostia nel X municipio, del liceo delle Scienze Umane "Poliziano" in via della Travicella a Garbatella nell'VIII municipio e il liceo delle Scienze Umane "Minerva" a via Battista Baldanzellu a Colli Aniene, nel IV municipio, l'istituto tecnico "San Giuseppe" in viale Kennedy a Grottaferrata. Lo statale è il "Gramsci" a Valmontone.

Dove si trova in tutto il Lazio

In tutto il Lazio ne sono stati attivati, per il prossimo anno, altri sette. Come informa il sito dell'ufficio scolastico regionale, tre si trovano in provincia di Viterbo. Due sono stati attivati a Latina: uno a Formia (istituto superiore statale "Cicerone-Pollione" in via Olivetani), uno nel capoluogo (istituto paritario "Steve Jobs" a via Piccarello). In provincia di Frosinone c'è il "Simoncelli" nella città di Sora (statale) e sempre statale il "Marco Terenzio Varrone" di Cassino.

Valditara: "Studenti proiettati nel futuro"

“Gli studenti saranno proiettati nel futuro - prosegue Valditara - con una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico: questo mix virtuoso si inserisce nella grande riforma della scuola secondaria superiore, che si propone di avvicinare l’istruzione al mondo dell’imprenditoria nazionale e quindi del lavoro, riducendo la distanza fra le competenze richieste dai settori produttivi e quelle fornite dalla scuola”.