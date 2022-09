Crisi del turismo: licenziano anche tour operator e agenzie viaggi di lusso

L’onda d’urto della pandemia da Covid-19 si ripercuote (ancora) sul comparto del turismo a Roma. Dopo la valanga di licenziamenti negli alberghi della Capitale, questa volta ad essere coinvolti da una procedura di licenziamento collettivo sono i lavoratori delle agenzie di viaggio Jbt Italy e Kuoni Travel Service, specializzate in tour verso Cina e Giappone e anche in vacanze di lusso. A rischio 31 dipendenti su un totale di 127 sul territorio di Roma e del Lazio.

Licenziamenti nelle agenzie di viaggi a Roma

Questa mattina la protesta contro gli esuberi di fronte alle sedi dei tour operator, in viale di Castro Pretorio. “Lasciare senza un’occupazione una persona su quattro, non facendo nemmeno ricorso agli ammortizzatori sociali per affrontare le criticità, è una decisione miope e inaccettabile: abbiamo proclamato, per oggi, anche lo sciopero dei lavoratori per l’intero turno di lavoro” - scrivono in una nota della Filcams-Cgil Roma e Lazio e della Fisascat-Cisl Roma Capitale.

Previsto domani in Regione Lazio un incontro con le dirigenze delle agenzie di viaggio coinvolte nel corso della quale i sindacati, e i lavoratori, si aspettano un passo indietro su una soluzione così drastica.

Scioperano i lavoratori di Jbt Italy e Kuoni Travel Service

“Le società motivano la loro scelta con la diminuzione della domanda nel settore viaggi dovuta al periodo pandemico, ma non ci sembra una ragione sufficiente. In primo luogo, non si può scaricare sui lavoratori e sulle loro famiglie il prezzo della pandemia. In secondo luogo, stiamo parlando di realtà che fanno parte del gruppo multinazionale Jbt, uno dei maggiori tour operator al mondo, con uffici e filiali presenti in 24 città europee, anche in Nord e Sud America, Asia e Australia, capace quindi di assorbire le congiunture negative e di assumere decisioni orientate alla responsabilità di impresa. In ultimo, ma non in ultimo – proseguono Filcams Cgil e Fisascat Cisl – gli importanti segnali di ripresa dei flussi turistici, seppur condizionati dal perdurare della pandemia, e gli enormi sacrifici già sostenuti dai lavoratori negli ultimi due anni in termini di riduzione di salario, tesi a contribuire alla continuità dell’impresa sul mercato, impongono la ripresa di un confronto responsabile, improntato a superare l’attuale situazione di difficoltà senza ricorrere a soluzioni unilaterali e drammatiche per i lavoratori, quali i licenziamenti coatti. Faremo tutto il possibile - concludono le sigle sindacali - affinché non siano oltre trenta famiglie a pagare il prezzo dell’attuale situazione”.