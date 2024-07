L'aumento delle licenze taxi arriva in giunta. Via libera anche agli aumenti delle corse

L’aumento delle tariffe dei taxi e il bando con il quale si rilasceranno 1.000 licenze taxi e 2.000 licenze ncc verranno discussi oggi, martedì 16 luglio a partire dalle 17:30, dalla giunta capitolina. Lo ha confermato l’assessore alla mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, durante l’evento “Roma si muove” all’ex deposito Atac di San Paolo. Gli assessori e il sindaco Gualtieri si riuniranno per dare il via libera definitivo a due provvedimenti che già hanno fatto molto discutere. L'obiettivo è quello di pubblicare, entro la fine del mese, il bando per le licenze.

Aumento delle tariffe taxi

Tra le novità più importanti c’è quello della “corsa minima feriale” a 9 euro mentre nei giorni festivi si pagherà 12 euro. aumenta anche la quota fissa diurna da 3 a 3,60 euro. Rincari anche per quanto riguarda la tariffa chilometriche, che prevede “scatti” in base alle distanze percorse. Ritoccate anche le tariffe fisse da e per gli aeroporti di Roma: da 50 a 55 euro per Fiumicino, da 31 a 40 euro per Ciampino. Nel corso degli incontri che ci sono stati tra i rappresentanti di categoria e l’amministrazione capitolina, i tassisti hanno criticato gli aumenti, giudicati poco cospicui.

Nuovo bando taxi

A Roma verranno rilasciate 1.000 nuove licenze a titolo oneroso, dal costo di circa 73 mila euro l’una. Previsti sconti per chi metterà a disposizione automobili idonee al trasporto di persone con mobilità ridotta. Si tratta del primo aumento di licenze dopo 20 anni di attesa. Contestualmente, verranno messe a bando anche 2.000 licenze ncc a titolo gratuito.

Per quanto riguarda i taxi, previste corsie di accesso facilitate per i sostituti alla guida i quali, però, sono ancora sul piede di guerra perché vorrebbe licenze a titolo gratuito. Per loro era stata pensata la possibilità di un accesso a finanziamenti agevolati ma, almeno per ora, questa idea non ha avuto sviluppi concreti.