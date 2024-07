Ambulanti, ecco perché non vogliono il bando che riorganizza le concessioni di Roma

Da una parte il bando. Dall’altra la riorganizzazione dei posteggi nei mercati coperti, plateatici, in sede impropria, edicole e chioschi. Gli ambulanti di Roma sono pronti alla battaglia. “Faremo ricorso straordinario al presidente della Repubblica” dice il sindacato Ana Ugl parlando del bando con il quale il Comune di Roma metterà a gara 18.000 concessioni di suolo pubblico. "Centinaia di lavoratori rischiano di perdere il posto e gli investimenti di una vita" dicono i rappresentanti di categoria. Preoccupano, però, anche i nuovi piani del commercio sui quali, nelle ultime settimane, i Municipi si sono confrontati con il Campidoglio.

Bando ambulanti

Roma Capitale lo ha già annunciato. Entro la fine del 2025 sarà pubblicato il bando che ridisegnerà il futuro dei 12.000 ambulanti romani, titolari di 18.000 concessioni. Il Comune preparerà un “bando tipo”, con le linee guida, poi saranno i Municipi a fare il resto del lavoro. In queste settimane, il presidente della commissione Commercio, Andrea Alemanni, ha audito gli assessori municipali alle attività produttive. Si è discusso, soprattutto, sul come ridisegnare la città, in particolare dove ricollocare quei posteggi che, ad oggi, non sono più a norma.

Intanto, dai Municipi stanno arrivando le determinazioni dirigenziali che prolungano l’efficacia delle concessioni, scadute il 31 dicembre 2023, fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro quando Roma conta di assegnare quelle nuove tramite il bando.

No alla Bolkestein

“La discussione sulla localizzazione dei posteggi fa parte della normale dialettica che c’è con le amministrazioni – spiega, a RomaToday, Marrigo Rosato, segretario nazionale di Ana Ugl – il problema è la Bolkestein” ribadisce. La direttiva europea sulla concorrenza è il vero spauracchio della categoria. Il sindacato è convinto che, visto che la risorsa non scarseggi, non debba essere applicata al settore degli ambulanti. “Solo Roma, Milano e Reggio Calabria vogliono fare questi bandi, come se il resto dell’Italia non avesse capito nulla. Sei Governi hanno sospeso, rinviato o rallentato l’applicazione di questa direttiva. Qui il problema è sociale” sottolinea Rosato.

Perché gli ambulanti non vogliono il bando

Sempre secondo il sindacato ci sarebbero a Roma migliaia di postazioni libere. Allora perché si ha paura del nuovo bando? “I motivi sono diversi – dice Rosato – intanto, siamo in Italia e il ddl Concorrenza di recente approvazione dice che serve rinnovare le concessioni fino al 31 dicembre 2032. Siamo poi convinti che la direttiva Bolkestein non si debba applicare agli ambulanti proprio perché non c’è scarsità della risorsa: basterebbe mettere a bando i posteggi non occupati. Inoltre, la direttiva europea parla anche di tutela della coesione sociale che Roma, con il bando, vuole andare a minare e mettere in difficoltà migliaia di lavoratori”.

C’è però un ulteriore motivo. Rosato cita il caso dell’Emilia Romagna dove “oltre 500 ambulanti, di cui circa 150 nella sola città di Bologna, hanno perso la loro concessione a seguito dei bandi espletati nel 2017 in applicazione della Bolkestein”. Ma cosa è successo? “C’è chi ha presentato un documento scaduto, chi una firma sbagliata o chi ha sbagliato l’indirizzo della Pec. Errori formali che hanno causato gravi danni ai lavoratori. Non vogliamo che questo succeda anche altrove”. Roma, però, ha detto che istituirà uno sportello dedicato: “Non serve a nulla. Qui parliamo di persone che hanno fatto investimenti sulla scorta di una legge nazionale che dice che le concessioni scadute al 31 dicembre 2023 andavano rinnovate per dieci anni. Roma è la Capitale d’Italia, non può cambiare le regole”. Il sindacato promette battaglia. “Presenteremo ricorso straordinario al Capo dello Stato e le determinazioni saranno anche loro oggetto di ricorso”.

Piani del commercio

Intanto a Roma si è discusso dei nuovi piani del commercio e, soprattutto, del come verranno ricollocati quei posteggi che, per diversi motivi, non sono più a norma. È stato fatto l’esempio del mercato di via Alberto Ferrero, uno dei migliori d’Italia, che rischia da anni di chiudere o di essere spostato. “In passato, quando si eliminava una postazione, per il testo unico del commercio regionale, si doveva trovare una collocazione che avesse gli stessi elementi di valenza commerciale – ha spiegato, in audizione in commissione commercio, il presidente Alemanni - qualsiasi delocalizzazione vedeva però il suo percorso amministrativo interrotto dai ricorsi al Tar. La Bolkestein ci mette al riparo da tutto questo” perché se le aree non sono idonee “non vengono inserite nella progettazione e non perdiamo il ricorso al Tar”.

Anche su questo, però, il sindacato ha da ridire: “Non capiamo questo accanirsi contro la categoria – dice Rosato – sembra che qualcuno, poi, non capisca bene cosa dice la Bolkestein perché, ripeto, si ignorano i passaggi come quello della coesione sociale. Siamo convinti, inoltre, che la direttiva non debba essere applicata e, per questo, stiamo lavorando a tutti i livelli per dimostrare che gli ambulanti non devono essere coinvolti”.