Le scuole superiori verso la ripartenza: strutture leggere per garantire più spazi

Ampliamento per gli spazi delle scuole superiori di Roma e Città Metropolitana: in alcuni licei e istituti arrivano strutture leggere per garantire ambienti più grandi e dunque il distanziamento tra alunni al ritorno in classe dopo il lockdown.

Più spazi per le scuole superiori di Roma

Dodici progetti di interventi articolati in tre macro aree geografiche (zona nord, zona est e sud), per ottimizzare i tempi di esecuzione in funzione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

Un investimento messo a disposizione dal MIUR di oltre due milioni di euro con la Città Metropolitana a ripristinare aule in disuso, realizzare suddivisioni per la realizzazione di nuove aule e per la diversificazione degli accessi e ripristino dei servizi igienici.

Dal Lucrezio Caro all'Augusto, le superiori di Roma si ampliano

I lavori consegnati alle ditte affidatarie, stanno procedendo con gli interventi presso IIS “Di Vittorio – Lattanzio” – Via Teano, 233 – Roma; ITIS – “G. Giorgi” – Via Palmiro Togliatti, 1157 – Roma; - L.S.” Tullio Levi Civita” succ.le – V.le Della Venezia Giulia, 33 – Roma; - L.C. 'Augusto' - Via Gela 14 Roma; - I.M. 'Margherita di Savoia' - Via Cerveteri 55/57 - Roma; I.I.S.S 'Darwin' - Via Tuscolana 388 – Roma; LS “G. Peano” - via F. Morandini, 38 - Roma; LC “Socrate” - Via P.R. Giuliani, 15 - Roma; ITIS “G. Armellini” - Largo B.P. Riccardi, 3 – Roma; ITIS 'Enzo Ferrari-Hertz' – Via Grottaferrata, 76 Roma; IIS 'Giorgi- Woolf succ.le – Circ.ne Casilina, 119 - Roma; IPSSS 'Piagt' – Viale G. de Chirico, 59 - Roma; IIS “Lucrezio Caro” - Via Venezuela, 43– Roma, IIS “L. da Vinci” - Via di Maccarese n. 38/40 - Fiumicino; IIS “G. Di Vittorio” - Via Y. De Begnac n. 6 – Ladispoli; IIS “L. Paciolo” – Via Piave n. 22 – Bracciano; IIS “L. Calamatta” – Via A. da Sangallo n. 3 – Civitavecchia; IIS “De Sanctis” succ.le – Via Serra, 91 – Roma; IIS “De Sanctis” – Via Cassia, 931 – Roma; IIS “Pascal” – Via Brembio, 97 – Roma.



“Nei prossimi giorni - fanno sapere da Città Metropolitana - verranno avviati ulteriori interventi presso le scuole che sono state inserite nei progetti già approvati”.

Lavori al Liceo Catullo di Monterotondo

Buone notizie anche per il Liceo Catullo di Monterotondo: la gara per l’affidamento dei lavori è stata pubblicata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Realizzeremo 30 aule che andranno ad implementare quelle esistenti e una palestra che saranno funzionali alle esigenze che la scuola aveva rappresentato. Una nuova palestra con struttura in legno lamellare e copertura con telo in PVC con i relativi spogliatoi, alcuni interventi di risanamento conservativo relativo a schermi frangisole nell’edificio esistente e un prefabbricato costituito da 30 aule e servizi, da realizzare nelle pertinenze dell’Istituto scolastico. Il progetto è stato presentato in occasione in un’assemblea scolastica dove siamo stati invitati nel dicembre dello scorso anno. Abbiamo raggiunto l’obiettivo e siamo arrivati alla meta grazie al lavoro dei nostri uffici. E’ stato un impegno, preso insieme alla Sindaca della Città Metropolitana Virginia Raggi, con gli studenti, la Dirigente scolastica e tutto il personale e siamo orgogliose di averlo portato a compimento” - ha commentato Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma.