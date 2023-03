L'architetto del World Trade Center deciderà il miglior progetto per il Museo della Scienza

Il progetto per la realizzazione del Museo della Scienza al Flaminio, nell'ambito dell'ampio progetto di rigenerazione urbana che riguarda via Guido Reni e le ex caserme chiuse, avrà la benedizione di uno dei più grandi architetti del mondo, una vera e propria archistar: Daniel Libesking.

Polacco di nascita, figlio di due sopravvissuti all'Olocausto, Libeskind è di Lodz ma è stato naturalizzato statunitense ed è esponente del decostruttivismo, corrente nata a fine anni '80 e alla quale appartiene anche Zaha Hadid,progettista del Maxxi sempre al Flaminio. Settantasette anni, Libeskind è autore del progetto del nuovo World Trade Center, dopo l'attentato delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 e anche del Museo ebraico di Berlino.

A capo della giuria, l'archistar sarà coadiuvato da altre figure di spicco come la fondatrice dello studio Embt di Barcellona Benedetta Tagliabue (autrice del Parco diagonal mar e del parlamento scozzese a Edimburgo), l'olandese Fokke Moerel, l'architetto e critico Alessandro D'Onofrio, curatore della sezione architettura del Mazzi e il direttore del dipartimento Csimu di Roma Capitale, Ernesto Dello Vicario.

"Con l’architetto Liebeskind a presiedere una prestigiosa giuria- commenta l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia -, Roma conferma la sua ritrovata vocazione internazionale. Il Museo della Scienza contribuirà, insieme agli altri progetti in corso nel quadrante, dalla riqualificazione del Borghetto Flaminio da parte dell'Università la Sapienza al grande MaXXI, a trasformare il Flaminio in un esempio di rigenerazione urbana nazionale e internazionale, contribuendo alla costituzione e al riconoscimento del Distretto del Contemporaneo di Roma, un grande polo urbano di interesse culturale".