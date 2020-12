Roma smart: la città sarà connessa ad Internet tramite lampadine a led

Si chiama Li-Fi, per esteso Light Fidelity, ed è una tecnologia wireless innovativa che per trasmettere dati e informazioni utilizza le onde luminose emesse da lampadine a led anziché onde radio. Ed è a questa nuova frontiera della connessione che guarda la Capitale.

Il Li-Fi: connessione a Internet tramite lampadine a led

“Roma vuole essere una città all’avanguardia: con entusiasmo sperimentiamo nuove tecnologie per portare la città verso un futuro sempre più smart” - ha scrtto in un post Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, annunciando l'imminente avvio della sperimentazione del Li-Fi in alcuni istituti scolastici.

“È fondamentale, quando si parla di innovazione, lavorare mettendo al centro la persona e le sue esigenze. La tecnologia deve svilupparsi al fine di rendere sempre più semplice, inclusivo e intuitivo l’accesso ai servizi, all’informazione. Ed è importante farlo partendo proprio dai più giovani”. Dalle scuole romane partirà dunque il test della connessione a Internet tramite lampadine.

Roma pronta a sperimentare il Li-Fi: si parte dalle scuole

“Questa tecnologia ci permetterà di navigare su Internet in modo sostenibile e sicuro. Tutti noi siamo circondati da punti luce: tutti quei punti luce diventano potenziali trasmettitori di dati. Nei luoghi chiusi, dove ci sono le lampade che fanno luce nelle stanze, ma anche all’esterno tramite i lampioni. Sta crescendo in modo esponenziale il numero dei dispositivi connessi a Internet: ci sarà sempre più bisogno di connessioni veloci e affidabili e il Li-Fi pare essere, di fatto, la risposta a questa necessità. Il Li-Fi - ha spiegato Raggi - ha diversi vantaggi: ha una velocità di trasmissione delle informazioni superiore a quella del Wi-Fi, quindi una maggiore banda larga, una maggiore sicurezza nell’invio di dati e una maggiore affidabilità”.

La Città Eterna guarda al futuro e apre le porte alla sperimentazione del Li-Fi. “Roma si fa trovare pronta, fa un passo avanti, coglie l’opportunità e rafforza il suo impegno a diventare sempre più Smart City”.