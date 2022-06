Diritti Lgbtq+, la Regione vuole attivare percorsi salute dedicati in tutte le Asl

Sportelli di ascolto in tutte le Asl del territorio per consulenza e informazione in relazione alla condizione di omosessualità presunta o consapevole, presa in carico delle situazioni individuali e familiari che necessitino sostegno psicologico, consulenza legale, informazione e prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili. Questi e non solo gli obiettivi della mozione approvata oggi, mercoledì 15 giugno, dal consiglio regionale del Lazio.

L'atto, presentato il 17 maggio - giornata internazionale contro l'omobitransfobia - dalla consigliera Sara Battisti (Pd), si inserisce nell’ambito di un percorso che l'ente territoriale ha intrapreso per coprire un gap a livello nazionale, in assenza di una legge che tuteli ufficialmente le vittime di reati di omofobia.

Insieme alle associazioni competenti che operano a Roma e nel Lazio, l'amministrazione regionale vorrebbe poi intraprendere percorsi dedicati alle persone in condizione di conflitto d'identità di genere per l'orientamento socio-sanitario e il sostegno al percorso di transizione, la prosecuzione del progetto "Feel free t@ Be" attivato da LazioCrea "per promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversità e migliorare la capacità del personale nell'assistenza delle persone Lgbtq+". Infine, secondo le intenzioni del consiglio, andrà modificata la composizione dell'osservatorio per la pari opportunità inserendo una rappresentanza delle associazioni Lgbtq+ "al fine di lavorare per l’adozione di provvedimenti finalizzati al contrasto all’omofobia".