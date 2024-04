Stop ai bus turistici nell'Anello ferroviario, i cittadini scrivono direttamente al sindaco Gualtieri

Un tavolo con associazioni, politici e rappresentanti commerciali per discutere del nuovo piano dei bus turistici partendo, però, da un presupposto: basta torpedoni nel Centro storico di Roma. È quanto è emerso durante la conferenza stampa indetta da Motus, Roma ricerca Roma e Carte in regola, tenutasi all’interno della casa del I Municipio. Le associazioni intervenute hanno preparato una lettera inviata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, per dire basta alla presenza dei bus in tutto il territorio della parte più antica e turistica della città.

Il nuovo regolamento

Da mesi, ormai, è in preparazione il nuovo regolamento per rivedere le tariffe ed incentivare la sosta dei torpedoni nelle aree più esterne del centro, limitando anche il numero di mezzi presenti. Si prevede, insomma, di rendere più economici gli stalli nelle zone periferiche della città, aumentando invece il ticket mano mano che ci si avvicina verso il centro. Nessuna modifica al piano già approvato dalla passata giunta Raggi che prevede lo stop alla circolazione dei bus turistici nella ztl C (l'area Unesco entro le Mura aureliane), con una stretta anche per l’accesso all’area del Vaticano. Sono stati introdotti permessi giornalieri al posto di quelli annuali e, contestualmente, erano stati aumentati gli stalli nelle ztl A (dal Gra all'anello ferroviario) e B (dall'anello ferroviario alle Mura aureliane con estensione nelle aree Colosseo e Vaticano), mentre erano state eliminate le due aree di sosta breve (15 minuti) nella ztl Centro Storico (via del Teatro Marcello e via Milano), insieme allo stallo di San Gregorio nell’area del Colosseo.

La lettera

Un piano, quello attualmente in vigore, che non ha mai convinto le associazioni e il I Municipio. La proposta, reiterata anche negli anni passati, è quella di estendere l’area C fino all’anello ferroviaria, inglobando, quindi, anche tutto il Centro storico. Via, quindi, non solo i bus ma anche gli stalli di sosta prevedendo, inoltre, un potenziamento del trasporto pubblico romano. “Non vogliamo lasciare gli anziani fuori dal raccordo anulare – hanno sottolineato i rappresentanti delle associazioni, riferendosi ad una recente intervista di Patanè a La Repubblica nella quale, in sintesi, diceva che i contrari ai bus turistici in centro volevano tenere lontani nonni e nonne dai monumenti di Roma – vogliamo un trasporto pubblico efficiente e alla portata di tutti”.

“I bus turistici quotidianamente in circolazione a Roma nelle aree B e A, dove possono avere il permesso di circolazione e sosta, sono mediamente 700 – si legge nella lettera appello firmata dalle associazioni - le aree di sosta, distribuite tra sosta breve (15 min), oraria (3h), lunga sosta (24h), sosta breve e sosta lunga Vaticano, sosta breve e sosta oraria Colosseo, sono complessivamente 837 secondo l’allegato alla delibera comunale 55/2018, successivamente ridotte a 682 dislocate in gran parte nell’area B in sosta breve ed oraria”. Una pressione che “non può essere sostenuta dai tessuti storici e dalle aree immediatamente limitrofe” specialmente in vista del Giubileo 2025.

Le richieste

Oltre ad un tavolo di confronto con la presenza, tra gli altri, anche della polizia locale, le associazioni vogliono estendere il divieto di circolazione e di sosta dei bus turistici almeno fino all’Anello ferroviario e lungo la Fascia verde. Inoltre, chiedono di posizionare gli stalli in corrispondenza delle stazioni delle ferrovie regionali, delle stazioni metro, delle fermate e dei capolinea tramviari per facilitare il rapido avvicinamento dei turisti al centro. Un problema segnalato dai cittadini è quello dei mezzi che stazionano sotto le abitazioni private, col motore acceso, e che rendono l’aria a volte irrespirabile. Per questo, viene chiesto di allontanare gli stalli da case e palazzi. Infine, è stato chiesto un potenziamento del trasporto pubblico, utilizzando soprattutto mezzi elettrici e mezzi a chiamata, come si sta sperimentando a Massimina.

Archeotram

Si è parlato molto anche dell’Archeotram, una linea di tram storici restaurati che possano essere fruiti nella parte archeologica centrale della città che i comitati vorrebbero non arrivassero solo fino a Piramide ma, con altri 600 metri circa di binari, fino ad Ostiense. In questo modo i piccoli convogli sarebbero più facilmente raggiungibili grazie alla vicinanza di importanti nodi ferroviari.

La posizione del I Municipio

All’incontro era presente anche l’assessore alla mobilità del I Municipio, Adriano Labbucci. Oltre ad esprimere un parere favorevole all’aumento delle tariffe e ribadendo la volontà dell’amministrazione di allontanare i bus dal Centro storico, ha puntato il dito contro il nuovo codice della strada del ministro Salvini: “Quando entrerà in vigore chi entrerà più volte, nella stessa giornata, nella Ztl senza autorizzazione potrà ricevere una sola multa. Non solo. Salvini ha anche bloccato l’aumento delle tariffe. Per questo chiedo al sindaco Gualtieri, in quanto commissario straordinario, di intervenire sul tema e rivederle”. C’era anche la consigliera d’opposizione Maurizia Cicconi, della lista Calenda, che ha appoggiato tutte le richieste delle associazioni e si è offerta per organizzare un tavolo tra tutti i soggetti coinvolti.

Sosta selvaggia

Il vero problema, però, sono i controlli. Dopo diverse richieste, uno stallo che era stato posizionato su via Claudia era stato spostato. Questo ha comportato che i bus parcheggiassero su una vicina fermata dedicata ai mezzi Atac. “In un anno sono state elevate 579 multe” ha detto Labbucci. Sanzioni che, evidentemente, non scoraggiano abbastanza anche se possono arrivare fino a 450 euro.

Nella fossa dei leoni

Ad un certo punto si è presentato anche Mario Sanchini, titolare di una ditta di trasporti di bus turistici. Oltre a chiedere il ripristino di uno stallo di sosta su via di San Gregorio, ha voluto rivendicare il lavoro svolto della categoria, “a difesa del diritto alla mobilità turistica soprattutto per alcune categorie come disabili, anziani e pellegrini”. Una tesi respinta, per usare un eufemismo, dai rappresentanti delle associazioni: “Ai diritti dei romani, invece, chi ci pensa?” hanno chiesto. Attualmente, quindi, sembra difficile, se non impossibile, conciliare le richieste dei residenti del I municipio con le esigenze imprenditoriali di chi gestisce le linee di trasporto privato. La palla, quindi, passa al Campidoglio. Il Giubileo è dietro l’angolo e Roma non potrà arrivare a questo appuntamento senza aver messo ordine, una volta per tutte, all’attività dei torpedoni all’interno (e all’esterno) della Capitale.