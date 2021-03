Gli architetti scrivono a Raggi: "La carenza di personale paralizza gli uffici, situazione drammatica"

"La carenza di personale paralizza gli uffici. La situazione è drammatica". Su questo tema l'Ordine degli Architetti (Oar) di Roma ha scritto una lettera alla sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo scritto altre volte sulla mancanza di personale negli uffici del Dipartimento Pianificazione ed Attuazione Urbanistica. La situazione difficile sta diventando, con i pensionamenti, letteralmente drammatica”, si legge nella missiva firmata dal presidente Oar, Flavio Mangione.

"Personale preparato e con esperienza pluridecennale andrà in pensione nei prossimi mesi" aggiungono gli architetti "e questo non sarà affiancato da nuovi assunti, né sostituito". E se gli uffici già ora "non riescono a far fronte alle istanze del privato" e "visti anche i tempi di espletamento delle fasi inerenti i nuovi concorsi recentemente avviati che non vedranno il loro compimento prima dei cinque anni, si rendono estremamente necessarie misure transitorie che riescano a far fronte al grave problema della paralisi di fatto di alcuni uffici".

Già un anno fa, sulle pagine di Romatoday, il presidente dell'Oar denunciava "le difficoltà strutturali della Capitale” e, in particolare, del dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica legate agli archivi che conservano gli atti che abilitano lo stato dei luoghi".

Nella lettera inviata a raggi Mangione aggiunge: "A problemi straordinari riteniamo si debba rispondere con strumenti straordinari. Altri Comuni hanno risolto aprendo, transitoriamente, ai servizi di tecnici esterni all'amministrazione. Gli Ordini si sono già resi disponibili in tema di sussidiarietà, per poter farsi promotori di iniziative che supportino gli uffici pubblici nelle loro attività: abbiamo già strutturate delle soluzioni immediatamente attuabili".