"Caro direttore, così non va". La denuncia dei lavoratori Ama dallo stabilimento che "sembra Bagdad"

Uno stato di abbandono e di degrado che interessa tutto lo stabilimento, non a caso ribattezzato "la Bagdad di Ama". Dagli spogliatoi e locali docce invasi dalle muffe, alle autorimesse vecchie e obsolete, agli ex capannoni industriali pericolanti che cadono a pezzi. Parliamo di Ponte Malmone, una delle autorimesse di Ama situata nel quadrante sud della città.

A firmare una lettera aperta di denuncia delle condizioni dell'area, destinatario il direttore generale Alessandro Filippi, sono i lavoratori, delegati interni della Fp Cgil. All'interno dello stabilimento di recente sono stati effettuati dei lavori di manutenzione e pulizia, ma proprio in concomitanza di una visita programmata dei vertici aziendali.

Officine come discariche

"Le officine meccaniche sembrano degli sfascia carrozze, i parcheggi esterni e interni sono discariche a cielo aperto" si legge nella missiva che RomaToday ha potuto visionare. "Per non citare l'ex impianto di valorizzazione energetica al totale abbandono e degrado e in esso oltre 50 case mobili accatastate che risalgono al periodo dell'amministrazione Raggi".

I mezzi abbandonati da rottamare

Poi ci sono le distese di mezzi Ama da rottamare ma abbandonati da anni, come denunciato in un'inchiesta di RomaToday Dossier, dove sono emersi anche gli sprechi in termini economici: il bollo auto dei veicoli fuori uso continua a essere pagato. Senza poi tralasciare "miasmi e polveri che partono dall'area di trasferenza e invadono l'intero sito".

Da qui gli auguri di Buon Natale a Filippi con la richiesta di "un cambio di passo", perché "è scaduto il tempo per il quale ci si possa scaricare le responsabilità riguardo una condizione aziendale che non tiene più, sia organizzativamente che economicamente, un'azienda che non è al passo con quanto sia cambiato nel corso degli anni, e quanto sta ancora cambiando e in modo repentino".



E ancora, proseguono i dipendenti, "in generale noi pensiamo che la nostra azienda debba continuare a vivere, che divenga azienda pubblica leader nel settore dell'ambiente e non solo dei rifiuti, una holding che generi sinergie sull'intera filiera, produttiva ed efficiente, che si doti di impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, che si eviti nella situazione data il ricorso a appalti del servizio, condizione che ci ricondurrebbe ai primi anni 70, alla giunga del rifiuti e con le ecomafie alla porta, pronte ad assalire la carcassa come gli sciacalli".

Qui il riferimento va alla richiesta di aiuto rivolta da Ama a privati per la raccolta del periodo di Natale. Un appalto che ha fatto discutere ma che poi è andato a vuoto. Nessuno ha risposto all'appello dell'azienda.