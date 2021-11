"Assessora Alfonsi, non si occupi solo di rifiuti. Parchi e ville storiche attendono interventi"

Non ci sono solo i rifiuti. Anche il verde cittadino grida vendetta, tra parchi abbandonati all'incuria, pini attaccati dalla cocciniglia, parassita letale che sta decimando il patrimonio arboreo cittadino, e ville storiche non sufficiente manutenute. Dalle associazioni ambientaliste della città si leva un appello tutto rivolto al Campidoglio e in particolare all'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi.

"Come temevamo il suo impegno appare essere purtroppo monopolizzato, come è già avvenuto in passato, dal problema rifiuti - scrivono Amici di Villa Ada, Leprotti e Osservatorio Sherwood in un'apposita lettera - eppure siamo convinti che la cura del verde, dei parchi e delle ville storiche sia, a sua volta, una grave emergenza in atto (a partire dall'inesistente contrasto alla cocciniglia tartaruga che sta devastando i pini) e una priorità assoluta per garantire benessere e qualità della vita alle romane e ai romani".

Le tre associazioni invitano dunque l'Assessora "a porre la necessaria attenzione alla sua delega all'Ambiente in senso estensivo" suggerendole di programmare un calendario di visite nei principali parchi cittadini "per incontrare tutte quelle realtà di base che con tenacia si battono da anni in difesa di questi fondamentali polmoni verdi. Scoprirà - assicurano - tanta passione e grande disponibilità a collaborare per migliorare insieme le cose".

Le proposte per parchi e ville storiche

In allegato alla lettera anche un documento con evidenziate una serie di proposte per migliorare la gestione di parchi e ville storiche. Si va dalla designazione di un "tutore" referente per ogni villa, alla definizione di singoli piani di gestione, con programmazione e investimenti a lungo termine, dalla riattivazione della formazione professionale del Servizio Giardini, alla dotazione di gabinetti pubblici. La lista è lunga.

"Sarebbe davvero un buon inizio - concludono le associazioni - rispetto al tradimento dell'assoluta mancanza di ascolto delle istanze territoriali che abbiamo sofferto nel recente passato. Considerate le poche risorse a disposizione del Dipartimento Tutela Ambientale, delle quali auspichiamo un sostanziale rafforzamento, crediamo che una virtuosa sinergia con le cittadine e i cittadini attivi sia decisiva per dare una vera svolta alla rinascita del verde di Roma".