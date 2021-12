Letta esalta Gualtieri: "Con il suo arrivo tutti hanno notato il cambio di passo"

Il 16 gennaio, tra meno di un mese, si voterà per le suppletive per il collegio Roma centro. Roccaforte dem, il collegio ha visto il successo di Gentiloni nel 2018 e di Roberto Gualtieri un anno dopo. Ora, con l'elezione a sindaco di Gualtieri, il collegio è di nuovo contendibile e i dem schierano Cecilia D'Elia. Oggi c'è stata l'inaugurazione del comitato elettorale. Presenti il segretario Letta, il governatore Zingaretti e il sindaco Gualtieri.

Il segretario non ha mancato di esaltare il neo sindaco. "Sono stato a Bruxelles, la prima cosa che tutti i leader progressisti mi hanno detto e' 'salutami il sindaco di Roma'. Tutti hanno visto il cambio di passo avvenuto con Gualtieri sindaco di Roma". Quindi ha aggiunto: "Non voglio mancare di rispetto a nessuno'' ma ''tutti hanno notato il cambio di passo con l'arrivo di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma".

Parole dolci anche per il suo predecessore, nonché presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti: sul virus "dobbiamo mantenere assolutamente il nostro vantaggio" e "fare scelte che evitino lockdown e mettano in sicurezza il Paese". Quindi Letta ha citato "il lavoro straordinario che la Regione Lazio sta facendo".

E Zingaretti non ha mancato di commentare sull'ordinanza in arrivo sull'obbligo di mascherina all'aperto: "Se c'è una cosa che ha caratterizzato il Lazio in questo periodo è stato il tentativo di anticipare il virus per limitarne i danni, anticipare lo sviluppo del contagio. Domani valuteremo una nuova ordinanza, che proporra' l'adozione della mascherina all'aperto almeno per un mese. Credo sia un piccolo sforzo in più utile e salutare".

Gualtieri fa da sponda: "E' giusta l'ordinanza sulle mascherine" all'aperto che sta preparando la Regione Lazio. "Da noi ha sempre prevalso la prudenza e l'attenzione per la difesa della salute dei cittadini", "bisogna essere molto attenti per non avere chiusure più significative".

Quindi Letta, parlando delle suppletive ha spiegato: "Confermiamo la scelta del campo largo, non è un'operazione che si allarga o si restringe a seconda delle dichiarazioni di giornata, delle discussioni o delle litigate: è una filosofia politica di allargamento, che noi porteremo avanti da qui alle prossime politiche con l'intensità maggiore che potremo. Sarà un campo largo con i cittadini, non di altro tipo, sara' importante forte e vincente".