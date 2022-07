Leodori incontra la commissaria europea Ferreira e la ministra Carfagna in Regione

Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha ricevuto la visita della Commissaria europea per la politica regionale, Elisa Ferreira e della ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna.

Insieme hanno visitato il nuovo data center della Regione, realizzato grazie ai Fondi Europei Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020. "Un impianto tecnologicamente all'avanguardia che permette una maggiore sicurezza e protezione dei dati, un importante efficientamento energetico oltre ad un risparmio di oltre 2,5 milioni di euro tra logistica e servizi" fanno sapere dalla Regione.

Dopo la visita i tre hanno incontrato all'interno della biblioteca della giunta regionale del Lazio Altiero Spinelli i rappresentanti delle aziende DTT e Saxa Gres, due importanti realtà della Regione Lazio che, grazie ai fondi europei della passata programmazione hanno potuto sviluppare progettualità importanti e innovative sul nostro territorio, con risvolti economici e occupazionali di rilievo. Nell'occasione è stato fatto il punto anche sulla programmazione della giunta regionale del Lazio dei fondi europei, con particolare attenzione a quelli del Fondo Sociale europeo e del FESR .

"Ringrazio la Commissaria europea Ferreira e la Ministra Carfagna per la loro visita, che è stata l’occasione per illustrare loro anche gli obiettivi che, come Regione, intendiamo perseguire con i fondi della programmazione europea 21-27 che indirizzeremo verso una crescita in grado di coniugare inclusione sociale, competitività economica e sostenibilità", queste le parole del Vice Presidente e assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Daniele Leodori nel corso dell’iniziativa.