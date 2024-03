La legge regionale sugli scantinati abitabili divide Fratelli d'Italia

I rischi idrogeologici, la possibile assenza di parcheggi pertinenti, gli intoppi per gli interventi urbanistici già previsti. Le criticità intorno alla proposta di legge regionale, firmata dal centrodestra, sulla trasformazione di garage e seminterrati in abitazioni, sono molteplici. Ma adesso non ci sono solo gli ambientalisti e le opposizioni politiche a farle notare, mettendole nero su bianco. Nelle scorse settimane all'assessore Pasquale Ciacciarelli e alla commissione urbanistica e politiche abitative, presieduta da Laura Corrotti, è arrivato anche il parere della consigliera capitolina Mariacristina Masi di Fratelli d'Italia. E non è molto positivo.

Scantinati come case, si divide il centrodestra

Ormai da settembre il tema è sul tavolo della maggioranza di centrodestra, arrivato su iniziativa di diversi consiglieri. Da Micol Grasselli a Nazzareno Neri, da Marika Rotondi a Laura Cartaginese. Alla fine, dopo un lavoro di mediazione e sintesi, è stata prodotta un'unica proposta (la numero 83 del 22 settembre) che sta ricevendo molteplici osservazioni. Entro il 26 marzo chi vorrà (consiglieri e assessori a vari livelli, professionisti, associazioni, comitati) potrà inviare pareri che, eventualmente, diventeranno emendamenti firmati da esponenti del consiglio regionale in sede di discussione della proposta. Ad oggi, a livello politico, oltre alla relazione dell'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia (che ha bocciato su tutta la linea l'atto), è arrivato un altro contributo. Che farà storcere il naso a qualcuno, in maggioranza. Mariacristina Masi, consigliera di FdI in Campidoglio, il 1° marzo ha messo nero su bianco le sue perplessità, supportate dal parere firmato da due ingegneri, i professori Guido Calenda e Corrado Paolo Mancini, entrambi docenti di Roma Tre.

La consigliera FdI e i prof di Roma Tre bocciano la legge

I due esperti, evidentemente interpellati da Masi, sottolineano senza troppi giri di parola i rischi di rendere dei seminterrati abitabili: "Il pericolo è gravissimo - scrivono il 27 febbraio - in presenza di rischio di allagamento o inondazione. Si immagini chi, dormendo in un seminterrato, si trovi a non poter più aprire la porta in caso di allagamento. O che per l'innalzamento del livello idrico, pur uscendo dal locale, rischi la caduta e il conseguente ferimento provando a risalire le scale, a causa della velocità dell'acqua". Una tragedia, dunque. Non per forza dovuta all'esondazione di fiumi e torrenti ma anche, scrivono Calenda e Mancini "per le piogge che le reti fognarie non siano in grado di drenare correttamente". Per i due docenti di Roma Tre, la proposta di legge creerebbe situazioni "estremamente pericolose e creerebbe una situazione insostenibile senza possibilità di rimedio". Una bocciatura totale. Che la consigliera di FdI Masi (vicina all'assessore Fabrizio Ghera e alla vicepresidente della commissione urbanistica regionale, Marika Rotondi, quindi a Fabio Rampelli) ha allegato al suo parere. Mettendosi di traverso rispetto a quello che, nel centrodestra in generale e in FdI in particolare, sembra essere un accordo abbastanza ampio.

Masi: "Attenzione a rischi idrogeologici"

L'aggiunta di suo pugno, da parte dell'esponente di FdI in assemblea capitolina, è più soft e conciliante rispetto al parere tecnico dei docenti universitari, ma mette in fila alcune perplessità che potrebbero essere riprese dalla stessa Rotondi in consiglio: "Nell'articolo 7 della proposta di legge - fa notare Masi - si escludono le trasformazioni in abitazioni di seminterrati che si trovino in aree considerate a rischio idrogeologico, non tenendo in considerazione però quelle in cui il reticolato fognario potrebbe non essere adeguato nell'impedire allagamenti". Ma questa non è l'unica preoccupazione della consigliera, subentrata nell'autunno 2022 a Lavinia Mennuni, entrata in Parlamento: "La legge prevederebbe che, in caso di trasformazione di un garage in abitazione - si legge - i proprietari sarebbero tenuti a individuare la stessa superficie per ovviare alla riduzione di posti macchina, senza possibilità di monetizzazione. E' del tutto evidente che, con la situazione della nostra città, questa operazione sarebbe molto difficile se non impossibile".

"Serve maggiore analisi delle ripercussioni"

Raggiunta da RomaToday telefonicamente, Mariacristina Masi ha commentato così la sua iniziativa: "Ho semplicemente chiesto un approfondimento maggiore in sede di commissione - le sue parole -. Conoscendo bene la città di Roma e venendo da un territorio che ha delle criticità idrogeologiche importanti (Ostia, ndr), ho chiesto maggiore analisi sulle ripercussioni del cambio di destinazione d'uso di seminterrati e garage. Magari Roma ha necessità di avere dei paletti maggiori rispetto al resto del territorio".