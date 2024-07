La legge sblocca-condoni passa in commissione regionale urbanistica

Arriva a una svolta importante, del suo iter politico, la proposta di modifica alla legge sui condoni edilizi presentata da Fratelli d'Italia lo scorso marzo e sostenuta anche da Forza Italia e Lega. Il testo, infatti, è stato approvato in commissione urbanistica.

Ok alla legge sblocca-condoni

Soddisfatta la consigliera Laura Corrotti (FdI). La "sua" proposta di legge, che va a modificare la numero 12 del 2004 sui condoni edilizi, passa il vaglio della commissione da lei presieduta ed è pronta per approdare in aula per l'atto finale. Lo scopo è quello di sbloccare oltre 150mila pratiche ferme nel Lazio per vincoli sopraggiunti nel 2004, dopo la presentazione dell'istanza per la quale i cittadini hanno già pagato l'obolo ai comuni di residenza.

Oltre 150mila pratiche ferme per vincoli successivi

Nel Lazio ci sono 624mila istruttorie inevase su oltre 1 milione e 600mila presentate dal 1985 (anno del primo condono) al 2004. Di queste, 153mila sono quelle bloccate per il sopraggiungere di vincoli postumi alla richiesta di condono. Secondo i calcoli fatti da Sogeea S.p.A. e dal suo direttore scientifico Sandro Simoncini, docente di urbanistica a Uninettuno "si può stimare che i mancati introiti per le casse pubbliche derivanti dalle domande di condoni siano pari a circa 3,6 miliardi di euro".

Corrotti (FdI): "Nei comuni del Lazio entreranno 27 milioni di euro"

“Mi ritengo soddisfatta - commenta Corrotti, prima firmataria della proposta di modifica - in quanto si tratta di un provvedimento che, non implicando alcuno stanziamento economico da parte della Regione Lazio, permetterà di far entrare nelle casse dei comuni laziali fino a 27 milioni di euro. Ringrazio l’assessore Ciacciarelli, i membri della commissione, i sottoscrittori della legge, tra i quali Giorgio Simeoni e Laura Cartaginese, rispettivamente capogruppo di Forza Italia e Lega, a dimostrazione di un percorso che ha visto la collaborazione di tutte le parti per semplificare le procedure urbanistiche e migliorare sempre più le istanze del territorio laziale”.