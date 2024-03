La Regione Lazio approva una nuova legge in favore delle cooperative sociali

La legge regionale del 1996 sulle cooperative sociali finisce nel cassetto. La giunta Rocca, su proposta dell'assessore Massimiliano Maselli, ne ha appena approvata una nuova. Lo scopo è semplificare le procedure di iscrizione all'albo, promuovere lo sviluppo economico e sociale focalizzato sulla persona, mettendola al centro e tutelandola maggiormente rispetto ai servizi offerti.

Nuova legge sulle cooperative sociali

Come spiega Massimiliano Maselli, assessore alle politiche sociali della Regione Lazio e promotore della proposta di legge appena passata in giunta "l'iniziativa legislativa si caratterizza per vari elementi di novità - dichiara - che promettono di portare benefici tangibili. La proposta prevede, infatti, di promuovere uno sviluppo economico e sociale focalizzato sulla persona, attraverso politiche socio-lavorative che mirano all'attuazione dei diritti di cittadinanza e all'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini svantaggiati".

Innovazione e miglioramento del quadro normativo

"Questa decisione - afferma ancora Maselli - segna un passo significativo verso l'innovazione e il miglioramento del quadro normativo riguardante le cooperative sociali. Questa centralità della persona è considerata fondamentale per garantire una società più equa e inclusiva". Tra le altre novità contenute nel testo, che aggiorna quello approvato nell'ormai lontano 1996, c'è anche quella di semplificare le procedure amministrative e adottare linee guida per regolare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali "per garantire prestazioni più efficaci, con controlli e sanzioni per tutelare gli utenti più fragili".

La Camera di Commercio gestirà l'albo delle cooperative

Un punto chiave è anche la regolamentazione dei meccanismi di premialità, che favorirà l'accesso e il sostegno degli enti del terzo settore nella gestione dei servizi, in piena conformità con la normativa sui contratti pubblici. In ultimo, un'altra novità consiste nell'affidare alla Camera di Commercio di Roma la gestione dell'albo delle Cooperative sociali per rendere più snelle le varie procedure di iscrizione all'albo stesso.