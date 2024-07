La legge sui condoni facili arriva in consiglio regionale. Si prepara il fronte anti-mattone

Dalle 15.30 di mercoledì 10 luglio l'aula consiliare della Regione Lazio discuterà la proposta di legge 150 del 26 marzo 2024, presentata da Laura Corrotti (FdI) e sostenuta da tutte le forze di maggioranza. È la sblocca-condoni, di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi e che la scorsa settimana è stata approvata in commissione urbanistica. Per contrastarla, si sta costituendo un fronte compatto che unisce le opposizioni.

La legge sblocca-condoni in consiglio regionale

La proposta avanzata a inizio 2024 da Fratelli d'Italia, con l'appoggio di Lega e Forza Italia, è in realtà una modifica alla legge numero 12 del 2024 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi). Ha come obiettivo quello di sbloccare migliaia di pratiche di condono rimaste ferme, perché relative a richieste arrivate prima di vincoli ambientali, archeologici e paesaggistici prima inesistenti. Un modo per far entrare nelle casse dei comuni e della Regione soldi finora rimasti bloccati. Ma dalle opposizioni si alza un muro. La discussione inizierà oggi e con ogni probabilità si concluderà con l'approvazione.

Il fronte contrario delle opposizioni

Il primo a iniziare la battaglia politica e dialettica è stato Massimiliano Valeriani, ex assessore all'urbanistica durante la giunta Zingaretti: "Una legge vergognosa per la quale la destra, dopo l'approvazione in commissione, ha addirittura esultato. Dopo il condono nazionale del ministro Salvini - diceva il democratico giorni fa -, arriva quello regionale della consigliera Corrotti, che renderà possibile sanare i grandi abusi realizzati anche nelle aree tutelate, consentendo così lo sfregio dei nostri territori. Si tratta di un messaggio molto pericoloso e la politica non dovrebbe mai dare l’idea che le regole possano essere infrante perché tanto nessuno te ne chiederà conto".

La battaglia del M5S

La pensano così anche M5S e Alleanza Verdi-Sinistra. Il grillino Adriano Zuccalà ha annunciato battaglia in consiglio: "È inaccettabile che questa maggioranza immobile e sorda alle esigenze della cittadinanza - le sue parole - presenti solo leggi in materia urbanistica: prima volevano trasformare le cantine in case, poi le stalle in alberghi e ora non solo vogliono condonare le pratiche sui terreni vincolati per questioni paesaggistiche e ambientali, ma vogliono consentire lo `scambio' di terreni tra enti locali e privati. Si nascondono dietro la semplificazione burocratica ma vogliono solo costruire, costruire, costruire. Fa sorridere che Rocca parli di ambiente e diritto alla casa, questioni di giustizia sociale di vitale importanza per tutti, quando poi con le proposte di legge della sua maggioranza favorisce esclusivamente le lobby imprenditoriali. Se davvero questo centrodestra avesse a cuore la rigenerazione urbana e lo zero consumo di suolo metterebbe mano a un'unica legge di regolamentazione urbanistica equa, che tuteli le risorse ambientali e paesaggistiche della nostra regione, razionalizzi il patrimonio edilizio esistente e riqualifichi le aree urbane degradate".

AVS: "Si agevola il partito del cemento"

Infine Claudio Marotta, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra: "Oggi si vorrebbe approvare un condono edilizio mascherato da semplificazione amministrativa - accusa il consigliere -. La destra che stenta a produrre leggi utili su tante questioni centrali della azione regionale, si presenta in aula l’ennesima volta con una proposta che agevola il partito del cemento. È una legge da rispedire al mittente. Faremo un’opposizione dura perché non sono più rinviabili le sfide della tutela ambientale".