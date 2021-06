Elezioni Roma 2021, kermesse della Lega alla Bocca della Verità: Salvini lancia la volata per la Capitale

Centinaia di persone in piazza bocca della Verità. Tutti a sostenere Lega. Il partito di Matteo Salvini si è preso così una delle piazza più importanti di Roma con un grande palco, allestito con l'azzurro predominante e trasmettendo le note di Claudio Baglioni, mentre tutto intorno palloncini tricolore sono stati ancorati alle transenne. Tra i presenti anche Annalisa Minetti, il ceo di Yamamay e Carpisa Gianluigi Cimmino, lo chef Alessandro Circiello, Giulia Bongiorno con Nicola Porro e Hoara Borselli ad introdurli.

Ed è stata proprio Minetti ad aprire la kermesse con l'inno di Mameli cantato in versione pop. Poi la scena è stata presa al 'capitano' Matteo Salvini: "Stiamo lavorando come matti dentro al governo per la ripartenza, per la liberazione di energie e posti di lavoro, per il taglio delle tasse e brevissimo dalla liberazione delle mascherine all'aperto che ormai in tutta Europa sono archiviate", ha detto parlando con la stampa poco prima dell'inizio della manifestazione. Matteo Salvini a margine commenta che quella di Roma è "una piazza bellissima. Che entusiasmo questa piazza, è la prima grande, sicura e 'mascherinata' manifestazione dopo un anno di paura. Noi vogliamo - spiega - mettere l'amore del paese prima dell'interesse del partito".

"A Roma il centrodestra punta sull'orgoglio, su una città che torni capitale, su sicurezza e decoro, velocità e mezzi pubblici, rifiuti che diventano energia. Lasciamo le polemiche su storie e morti ad altri, noi ci occupiamo di vita vera reale, io comincio e finisco dalle periferie", ha aggiunto ancora per poi azzardare poco dopo sul palco: "Daje".

Tra i presenti anche Simonetta Matone, in tandem per il centrodestra con Enrico Michetti, candidato sindaco a Roma: "Ho deciso di mettere la mia professionalità, disponibilità ed esperienza al servizio di Roma che non può essere soltanto cassonetti nauseabondi che strabordano, topi e cinghiali. Dobbiamo cambiare radicalmente questo stato di cose con una missione globale che riporti Roma al centro d'Europa e in cui abitare sia un piacere e un onore", ha detto Matone.

Secondo Michetti, "l'avversario" da battere per le prossime elezioni sarà "l'astensionismo": "Significherebbe che il nostro sogno non ha appassionato i romani- spiega - abbiamo un grande programma e registriamo entusiasmo. Vogliamo una Roma pulita, sicura, efficiente". Michetti, poi, spiega la sua ricetta per vincere: "Mi ricordo il giorno in cui venni candidato, la mattina alle 9 ci siamo visti con Matteo e tutta la sua squadra e ci siamo messi al lavoro sui progetti per ridare dignità a questa città. Abbiamo parlato di trasporti, ogni giorno qui si registrano non solo l'inefficienza ma gli autobus in fiamme. Noi abbiamo un patrimonio unico, monumenti millenari lo dobbiamo proteggere e salvaguardare. Dovremmo avere quattro volte i turisti che abbiamo ma li dobbiamo accogliere con una Roma pulita, efficiente e sicura".