"Le scuse sono finite". Al via la campagna contro l'abbandono degli animali

Sono più di 50mila i cani ed 80mila i gatti che ogni anno vengono abbandonati in Italia. Numeri che restituiscono le dimensioni di un fenomeno che rappresenta anche un reato penale e per il quale è prevista anche una sanzione pecuniaria che va dai 1000 ai 10mila euro.

Il lancio della campagna

Per contrastare la piaga dell’abbandono, praticato soprattutto nel periodo estivo, l’amministrazione cittadina ha lanciato una nuova campagna. La scelta del testimonial, per il secondo anno consecutivo, è ricaduto su Licia Colò. Già nel 2023 la presentatrice televisiva aveva prestato la propria immagine per la campagna “l’abbandono è come uccidono i vigliacchi”. Quest’anno il suo volto è accompagnato ai nuovi slogan presentati nel corso di una conferenza stampa al parco di San Sisto.

I messaggi contro l'abbandono

La Campagna “Le scuse sono finite” consta di tre claim: “Ogni scusa non è buona”, “Le scuse sono infinite”, “Le tue scuse valgono fino a 7 anni di carcere”. Inoltre, segue di poche settimane la campagna “Attento al Cane”, lanciata dall’assessorato all’ambiente a fine maggio per sensibilizzare le persone sull’adozione consapevole. A disposizione dell’iniziativa, da oggi fino al termine di agosto, ci saranno le affissioni di manifesti e locandine anche su paline e pensiline dei bus, led su palazzi storici del centro, pubblicità dinamica sugli autobus, oltre che sul portale e sui canali social istituzionali. Una campagna capillare per spingere i romani a non separarsi del proprio amico a quattro zampe.

Un fenomeno penalmente rilevante

Se non bastasse la campagna a disincentivare la pratica dell’abbandono provvede anche il codice penale. Chi abbandona un animale domestico può infatti incorrere nell’arresto ed essere condannato ad un anno di carcere. “Come ogni estate, purtroppo, si profilano numeri drammatici degli abbandoni in particolare di cani ed è per noi fondamentale sensibilizzare le persone appellandoci anche alla responsabilità che deriva dall’accogliere in famiglia un animale domestico – ha ricordato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, presente al lancio della campagna insieme al sindaco – È una scelta, non un obbligo adottare un cane o un gatto. Ma è un obbligo e una responsabilità prendersene cura, in ogni momento dell’anno, vacanze o no”.