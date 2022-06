Le reazioni dopo l'inchiesta sulla rete di Luigi Ciavardini, Zingaretti: "Non vedo problemi, ma verificheremo"

Il presidente della Regione Lazio commenta il ruolo di Manuel Cartella, legato all'ex Nar, in Regione : "Io sinceramente non vedo questioni particolari". Le sue parole all'uscita della presentazione di un documentario sui magistrati uccisi, nel giorno dell'anniversario dalla morte di Mario Amato

La platea si riempie grazie ad una nutrita scolaresca, il pubblico delle grandi occasioni non si è fatto vedere. Fuori le insegne della Regione Lazio e l'annuncio dell'evento: la proiezione di un documentario su tre magistrati uccisi dal terrorismo. La data è simbolica, il 23 giugno, anniversario dell'omicidio di Mario Amato.

Poche ore prima dell'evento sponsorizzato dalla Regione, in viale Jonio il ministro Lamorgese, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il procuratore generale presso la Cassazione Giovanni Salvi e il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna Paolo Bolognesi avevano ricordato ufficialmente la morte del magistrato romano, ucciso dai Nar Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini. La Regione ha preferito fare da se.

Nicola Zingaretti arriva alla proiezione del documentario dopo l'uscita dell'inchiesta di RomaToday sulla rete nera dell'ex Nar Luigi Ciavardini, dove si racconta, tra l'altro, della presenza di un esponente di punta del gruppo dell'ex Nar negli uffici del garante regionale dei detenuti della Regione Lazio. Una nomina, è bene dirlo, voluta dal Consiglio e non dalla Giunta. "Non ho letto l'articolo", commenta il presidente della Regione Lazio. Dopo un'ora decide di dare un primo giudizio, asettico: "Io sinceramente non vedo questioni particolari, la persona non ha precedenti penali", spiega riferendosi a Manuel Cartella, socio in affari con la famiglia Ciavardini e, dallo scorso agosto, coadiutore del garante regionale Stefano Anastasia. "La questione riguarda il consiglio", aggiunge Zingaretti. Sul resto dell'inchiesta neanche una parola.