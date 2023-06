Il Campidoglio vuole rilanciare Roma Metropolitane. Per i lavoratori arrivano stipendio e quattordicesima

“Un confronto positivo che ha consentito di fare chiarezza su una serie di passaggi importanti nel percorso intrapreso per rilanciare una realtà strategica nelle politiche della Mobilità cittadine, in modo da porre rimedio alla sciagurata decisione che abbiamo ereditato di messa in liquidazione”. Così il sindaco Roberto Gualtieri ha definito l’incontro di ieri con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil - alla presenza anche dell’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - su Roma Metropolitane. Un faccia a faccia convocato a margine dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della partecipata.

Le promesse del Campidoglio su Roma Metropolitane

Nel dettaglio è stato assicurato il pagamento ai lavoratori della quattordicesima e garantito entro luglio il pagamento della mensilità di giugno, dopo la recente erogazione di quelle arretrate. Sindaco e assessore hanno delineato il percorso intrapreso dall'Amministrazione finalizzato ad una soluzione normativa che torni a garantire a Roma Metropolitane quella piena operatività che la messa in liquidazione aveva compromesso. Un percorso che da una parte prevede la possibilità di ampliare le commesse, dall'altra di individuare una nuova soluzione societaria - con la fusione con Roma Servizi per la Mobilità - che garantisca un migliore piano di sviluppo della mobilità.

“Le lavoratrici ed i lavoratori di Roma Metropolitane continuano a condurre la battaglia per i loro diritti con una determinazione e una serietà esemplari” - hanno sottolineato a margine della protesta e dell’incontro in Campidoglio le segreterie regionali di Filt Cgil e Uiltrasporti. “Roma Capitale ha preso l’impegno di rinnovare un accordo tra le parti, specificando il percorso di stabilizzazione dell’azienda, il ripristino della sua piena operatività e la garanzia di continuità occupazionale e di mantenimento dei diritti acquisiti di tutte e tutti i dipendenti. Nei prossimi due mesi la situazione degli stipendi dovrebbe normalizzarsi. Il sindaco - hanno riportato i sindacati - ha illustrato le modalità attraverso le quali si potrà portare fuori dalle secche un’azienda strategica per il futuro di Roma, sostenendola sino alla fusione per incorporazione in Roma Servizi per la Mobilità, che significa anche dare respiro alle opere in corso di realizzazione e a quelle future di cui la capitale ha estremo bisogno”.

Il futuro è dentro Roma Servizi per la Mobilità

Nei prossimi giorni sarà inoltre sottoscritto un protocollo che stabilisca con chiarezza tempi e modi del percorso che ha l'obiettivo di garantire la professionalità e i diritti acquisiti dei lavoratori. “Verificheremo la concretizzazione degli impegni assunti da questa amministrazione. Le lavoratrici ed i lavoratori di Roma Metropolitane meritano tutto il nostro impegno e tutta la nostra serietà, perché - hanno concluso Filt Cgil e Uiltrasporti - hanno dimostrato con compostezza e fermezza di saper continuare a lottare per quello che è giusto, mai facendo mancare la loro professionalità alla città, contribuendo in modo determinante ad ogni traguardo che da venti anni la Capitale ha raggiunto nell’ambito delle infrastrutture per la mobilità”.