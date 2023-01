Sconti e promozioni per i giovani, per Rocca è solo "porporina". Scoppia la polemica

Dopo sanità, imposte, termovalorizzatore, infrastrutture e grandi eventi sono le politiche giovanili e gli strumenti messi in campo dalla giunta uscente di Nicola Zingaretti ad accendere la campagna elettorale nel Lazio.

Rocca: “Non mi limiterò a porporina dei biglietti gratis”

“Farò in modo che cresca l’offerta di lavoro per i nostri giovani all’interno della regione. Sicuramente l’impegno - ha detto Rocca, candidato del centrodestra - è quello di favorire massima partecipazione dei nostri giovani all’attività culturale che la nostra regione offre, ma - questa l’esternazione che ha scatenato la reazione dell’assessore alla Sanità in corsa per il centrosinistra - non mi limiterò alla porporina dei biglietti gratis, che vanno agevolati sì, ma in riferimento al ceto sociale aiutando chi ha bisogno. I provvedimenti generalisti a me non sono mai piaciuti perchè rischiano di fare confusione”.

Lazio Youth Card

Il riferimento è alla Lazio Youth Card, la carta giovani della Regione Lazio lanciata ad inizio 2019 che oggi conta su una community di 100.000 giovani e oltre 2.000 partner locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Repentina la replica di D’Amato, numeri alla mano. "Francesco Rocca definisce come 'porporina' la Lazio Youth Card e le politiche giovanili della Regione. È evidente che il candidato della destra, senza idee proprie e senza programma, si limita a criticare senza sapere e senza studiare, con slogan e demagogia" - scrive su Facebook l’assessore uscente.. "La Lazio Youth Card, solo negli ultimi 12 mesi, è stata utilizzata da oltre 160 mila giovani ed è stata premiata negli ultimi 3 anni come la migliore carta giovani d'Europa. Non accettiamo lezioni da chi non sa, non studia e non propone. La nostra sarà una regione a misura di giovani, come e ancora più di prima".

Il delegato alle Politiche Giovanili

Commenta anche Lorenzo Sciarretta, candidato alle prossime elezioni regionali del Lazio con la Lista Civica D'Amato e delegato alle Politiche Giovanili e alla Cultura. "Francesco Rocca, candidato delle destre alla Regione Lazio, definisce porporina quella che è da tre anni la migliore carta giovani d'Europa. Forse è normale che questo le destre non lo capiscano, perché non hanno mai fatto Politiche Giovanili degne di questo nome. Un esempio su tutti? La Lombardia, governata dalla destra da sempre, ha stabilito come rimborso minimo per uno stage 300 euro, il più basso d'Italia. Il Lazio 800 euro, il più alto. La Lazio Youth Card non è porporina, ma un investimento strategico: oltre 160.000 ragazze e ragazzi l'hanno utilizzata solo negli ultimi 12 mesi. Noi vogliamo andare avanti, e non tornare indietro, continuando il lavoro fatto e aggiungendo nuove opportunità per le giovani generazioni, che sono una delle fasce più fragili e più dimenticate dalla politica".

Lazio Youth Card da tre anni la migliore carta giovani d'Europa

"Oltre 160mila giovani residenti nel Lazio hanno utilizzato la Youth card nell'ultimo anno, usufruendo delle opportunità derivanti da questo strumento per accedere a centinaia di iniziative culturali, a biglietti omaggio per il cinema, significativi sconti per teatro, concerti, per viaggi e divertimenti” - sottolinea Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali. “Definire 'porporina' la carta riservata ai giovani premiata per tre anni consecutivi come la migliore d'Europa è la misura di un candidato in evidente difficoltà, specie quando si tratta di parlare nel merito delle questioni e non solamente attraverso slogan senza alcun contenuto. Del resto, da una destra senza uno straccio di programma a venti giorni dal voto non possiamo aspettarci nulla di più. Ha ragione D'Amato: da chi non ha proposte non accettiamo lezioni"