Spqr sulla maglia della Lazio: il rilancio di Lotito per Expo 2030. Poi la frecciata alla Roma

Claudio Lotito fiuta il colpo, almeno d'immagine e si dire pronto a sostenere Roma (intesa come città) nella corsa per Expo 2030. Il presidente della Lazio vuole sfruttare al massimo il corto circuito che si è venuto a creare nel rapporto fra Roma Capitale e l’AS Roma sul tema Expo e rilancia la posizione del club biancoceleste come alfiere della Città Eterna.

AS Roma e Gualtieri

La frizione fra il sindaco e l’AS Roma nasce dal fatto che la società dei Friedkin ha trovato in Riyadh Season il proprio main sponsor. Il club (società privata, ndr) ha accettato l’offerta saudita siglando l’accordo economico più vantaggioso della storia della società che porterà nelle casse romaniste 25 milioni di euro in due anni.

L’AS Roma fa sapere inoltre di aver avvertito per tempo il sindaco Gualtieri e che lo sponsor non vuol dire sostenere Ryad, altra città candidata - e favorita - a ospitare la fiera universale ma di essere sempre a disposizione della Capitale e dei suoi cittadini. "Sorpreso" e "non può far piacere" sono state le parole del sindaco sulla scelta dei Friedkin. Insomma, l'amarezza c'è.

Arriva Lotito

A sfruttare questo momento c’è Claudio Lotito. Il numero uno della Lazio con un comunicato ufficiale ha apertamente dichiarato di sostenere Roma per l'Expo 2030. "Metterò in atto ogni iniziativa possibile per sostenere la candidatura della città ad ospitare una manifestazione così importante per consentire alla Capitale d'Italia, ai suoi abitanti e all’intero Paese di avvalersi dei benefici di carattere economico e sociale che ne deriveranno nel presente e futuro" – si legge sul sito della Lazio.

Il rilancio

Quali sono le iniziative che vuole mettere in atto Lotito? Il senatore di Forza Italia al Tg1 ha confessato e confermato la propria disponibilità a mettere sulle maglie di Immobile e compagni la scritta 'Spqr', la stessa che aveva l'AS Roma prima di passare al nuovo sponsor. "Il fatto stesso che l'amministrazione comunale non abbia trovato nulla in contrario nei confronti dell'altro club, non vedo perché lo debba avere per la Lazio" dice Lotito.

Il presidente della Lazio ha poi sottolineato una differenza sostanziale fra i biancocelesti e i giallorossi: "Io ho a cuore l'interesse e la tutela della mia città, degli abitanti di Roma e del mio Paese. Probabilmente altri vedono più l'aspetto economico e come tale lo rincorrono".