Lazio, 38 milioni per il settore agricolo: tutte le info sui quattro bandi in arrivo

Lunedì 8 marzo saranno pubblicati i primi 4 bandi della nuova Programmazione di Sviluppo Rurale del Lazio. Il presidente Nicola Zingaretti: "Boccata d'ossigeno per settore messo in crisi da pandemia"

Quasi 38 milioni di risorse economiche provenienti dai fondi europei a favore del settore agricolo. “Una boccata di ossigeno per chi in questi ultimi mesi, nonostante non abbia mai smesso di lavorare, ha comunque risentito della crisi ingenerata dalla pandemia”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato i quattro bandi della nuova programmazione europea per investire in diversi comparti: dalla produzione biologica a quella integrata utile a ridurre anche l'impatto delle coltivazioni sull'ambiente.

Lazio, per l'agricoltura 38 milioni di euro per lo "sviluppo rurale"

I bandi saranno pubblicati lunedì 8 marzo: si tratta dei primi 4 bandi della nuova Programmazione di Sviluppo Rurale del Lazio, 2021-2027, che prevedono uno stanziamento complessivo di 37.900.000 euro per le misure relative ai pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (misura 10), alla produzione biologica (misura 11), alle zone montane (misura 13) e al benessere animale (misura 14). Nello specifico, le risorse sono così suddivise: 10.400.000 euro per la misura 10, 3.000.000 euro per la misura 11, 13.500.000 euro per la misura 13 e, infine, 11.000.000 per la 14.

Agricoltura, 4 banbdi della Regione Lazio: tutte le info

“I bandi - ha detto l'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati - sono un ponte tra la vecchia e la nuova programmazione, fortemente voluto per sostenere e supportare il settore agricolo in un momento delicatissimo come quello attuale. Nonostante la pandemia, i settori agricolo e agroalimentare hanno garantito senza soluzione di continuità l’approvvigionamento di prodotti e generi alimentari, non solo nel Lazio ma in tutta Italia. Partiamo con questi primi bandi, quasi 38 milioni di euro, per proseguire il lavoro fatto nella precedente programmazione, rafforzandolo: penso al benessere animale - che equivale a garantire una elevazione qualitativa del prodotto finale - alla produzione biologica - sempre più importante per assicurare reperimento di cibo tracciabile, buono e sano - alle zone montane - dove vogliamo promuovere la permanenza dell’attività agricola rispondendo alla esigenza della messa in sicurezza del contesto, e, infine, ai pagamenti agroambientali, che puntano a incoraggiare gli agricoltori a offrire un servizio ambientale a vantaggio dell’intera società, sottolineando lo stretto connubio dell’agricoltura con l’ambiente, le risorse naturali, il suolo, l’acqua e la biodiversità”. Tutti i dettagli saranno pubblicati su lazioeuropa.it e sul sito regione.lazio.it canale agricoltura.