Strade nuove per il Giubileo, Gualtieri: "Quasi 300 chilometri di arterie rinnovate"

"Completata la prima tranche di lavori sulle strade giubilari iniziata la scorsa estate. Dopo i lavori conclusi a via di Portonaccio, sono stati portati a termine anche i cantieri su Tangenziale est (dalla Galleria Nuova Circonvallazione Interna a Largo Pindemonte), via Trionfale, via Trionfale Nuova, via delle Capannelle, via di Grotta Perfetta e via di Vigna Murata". Così il Comune di Roma in una nota facendo il punto sui lavori effettuati lungo le grandi arterie della città.

"Si tratta di sei grandi strade per un totale di oltre 25 chilometri che rientrano nella convenzione tra Roma Capitale e Anas (società del Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane) per la riqualificazione profonda delle strade della grande viabilità finanziate con 200 milioni di euro del Giubileo. Le lavorazioni sono state eseguite di notte, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, e hanno riguardato il rifacimento del piano viabile, la pulizia delle caditoie, il ripristino della segnaletica e dove necessario lo sfalcio del verde infestante e la sistemazione di cigli e marciapiedi".

"Dopo anni di incuria - ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri - per la prima volta è stato messo in atto un grande piano di riqualificazione delle strade. Le vie di Roma non avevano mai avuto una manutenzione così profonda e capillare, soprattutto attraverso una puntuale programmazione dei lavori. Grazie a un imponente investimento pubblico e con l'occasione del Giubileo stiamo rinnovando tutta la viabilità principale del territorio comunale. Ad oggi sono quasi 300 i chilometri di grandi arterie completamente rinnovate, con lavori eseguiti per la maggior parte di notte, per non incidere sul traffico. In soli due anni - ha proseguito Gualtieri - abbiamo invertito la rotta e riattivato un programma di manutenzione della città. Ringrazio l'assessore Segnalini per il grande impegno, il Dipartimento Csimu e Anas che ci affianca nei lavori sulle grandi arterie cittadine".

"Il Piano dell'amministrazione prosegue - commenta l'assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini - a partire dalla scorsa estate e in tempi rapidissimi, dopo l'approvazione del Dpcm Giubileo a giugno, abbiamo dato avvio alle opere di manutenzione straordinaria delle strade e ad oggi abbiamo concluso quasi 25 chilometri di viabilità principale che si sommano ai circa 260 già eseguiti. Siamo vicini alla soglia dei 300 chilometri complessivi già riqualificati" - sottolinea l'assessore.

"Un traguardo importante che raggiungeremo a breve. Infatti, Anas sta terminando le ultime lavorazioni in via della Camilluccia e di prossimo avvio ci saranno via Prenestina e via della Cecchignola. Contestualmente, ha dato avvio ai lavori il Dipartimento Csimu che sta riqualificando Lungotevere Testaccio (oltre 1 chilometro), per poi proseguire sui Lungotevere Thaon de Ravel e D'Acquisto e viale Trastevere. Portiamo avanti lavori di qualità eseguiti in orario notturno, per lasciare le strade sempre transitabili nelle ore di maggiore traffico. L'obiettivo è risanare tutte le strade ammalorate della grande viabilità entro la fine del mandato".