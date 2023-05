Lavori stradali: con i fondi del Giubileo al via i cantieri in 5 municipi

Sono 800 i km di strade su cui l’amministrazione capitolina ha dichiarato di voler intervenire con il piano “Roma si fa strada”. Si tratta di strada di grande viabilità come quelle che, da lunedì 29 maggio, ospiteranno nuovi cantieri.

I lavori previsti

I lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale, eseguiti in orario notturno, riguardano via Trionfale, via Trionfale Nuova, via della Camilluccia, Tangenziale Est nel tratto che va da da via della Batteria Nomentana a Largo Settimio Passamonti. Complessivamente saranno risanati oltre 19 chilometri con un importo di 8,7 milioni di euro.

Sempre dal 29 prendono avvio anche gli interventi su via Braccianese, che porteranno alla completa riqualificazione di 21 chilometri grazie a un finanziamento di 5,3 milioni. I lavori saranno eseguiti da Anas grazie a un finanziamento complessivo di 40 milioni provenienti da fondi giubilari.

Cantieri anche sulla Braccianese

“Diamo avvio alla prima tranche di lavori che grazie ai fondi del Giubileo ci permetteranno di proseguire nell'opera di riqualificazione delle grandi arterie romane, per rendere le nostre strade sempre più sicure. Dal 29 partiamo nel quadrante nord e dentro Roma e ringrazio per la collaborazione i presidenti dei municipi interessati: Lorenza Bonaccorsi, Francesca Del Bello, Marco Della Porta e Massimiliano Umberti – ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini – Nello stesso giorno con la via Braccianese, che nella prima tratta ricade nel territorio del Municipio XV, iniziamo ad allargare il perimetro dei lavori anche nelle vie di penetrazione in città”.

I municipi interessati

Sono quindi in tutto cinque i municipi interessati dalla nuova tranche di lavori e si tratta, pertanto, i si tratta del municipio I, II, IV e XIV oltre al citato XV. “Già da questa notte il dipartimento Csimu ha seguito un lavoro di manutenzione ordinaria in preparazione ai lavori di Anas, nel tratto di via Cassia all'altezza via Andreassi, fino all'incrocio con la Braccianese bis – ha spiegato Segnalini – Con il presidente Torquati, che ringrazio, abbiamo voluto dare un forte impulso per avviare nel più breve tempo possibile la riqualificazione di via Braccianese, una strada ad alta percorrenza che necessita di un intervento importante. Un ringraziamento anche alla delegata della Città Metropolitana Manuela Chioccia”.

Per quanto riguarda gli interventi, gli operai sono chiamati ad effettuare un rifacimento profondo della pavimentazione. Inoltre, in parallelo ai cantieri stradali, il Campidoglio fa sapere che sarà effettuata la pulizia delle caditoie e lo sfalcio del verde.