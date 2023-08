Con i fondi del Giubileo lavori in corso su 10 chilometri di strade: pronte per l’autunno

La “road map” annunciata lo scorso maggio per riqualificare le strade della Capitale è impegnativa. Sono infatti 800 i chilometri di strade che attraversano la città, se si limita a contare solo quelle principali. Ed il Campidoglio, ha dichiarato di “voler mettere mano su tutte” sapendo, aveva spiegato il sindaco, che “il 25% le abbiamo già fatte”. Per quanto riguarda quindi i restanti 600 chilometri, l’amministrazione prevede di farne “l’’80% entro la fine del 2024” e la quota restante “entro il 2026”.

I cantieri appena avviati

In un ruolino di marcia così scandito, si inseriscono anche i lavori appena partiti su altri 10 chilometri circa di strade comunali. Si tratta di arterie legate alla viabilità principale ed i lavori, effettuati da Anas con i fondi del Giubileo, si concluderanno entro il prossimo autunno. Quali sono queste strade? I lavori riguardando 3 chilometri di via di Capannelle tra via Appia Nuova e via Tuscolana; 3 km e 200 metri di via Grotta Perfetta, la strada che unisce la Colombo alla via Ardeatina. E poi ancora 3,3 km di via Vigna Murata, la strada che si sviluppa tra l’Ardeatina e la Laurentina, segnando il confine tra i municipi IX e VIII. L’importo complessivo di questi 3 interventi è di 6,3 milioni di euro.

Lavori in corso

Sono, inoltre, in corso i lavori di riqualificazione su via di Portonaccio, con un importo di 1,1 milioni di fondi giubilari, dove, oltre alla sistemazione della pavimentazione, ad opera di Anas, sono stati realizzati dal Csimu i marciapiedi richiesti dagli abitanti della zona e dove è in corso anche la pulizia, effettuata da Rfi, del cavalcavia ferroviario all'altezza dell'intersezione con via Silvio Latino.

“Portiamo avanti il Piano strade stabilito con il sindaco Gualtieri nel pieno della tempistica giubilare – ha commentato Ornella Segnalini, l'assessore ai avori pubblici di Roma Capitale – I lavori, eseguiti rigorosamente di notte, prevedono una riqualificazione profonda della piattaforma stradale, per rendere la nostra viabilità sempre più sicura. Al termine di queste lavorazioni partiranno quelle attuate direttamente da Roma Capitale, grazie al Dipartimento Csimu, sempre con i fondi del Giubileo 2025”.

“È stata messa in campo un'intensa attività di coordinamento per accorciare i tempi di realizzazione e ridurre i possibili disagi. Per la prima volta - ha sottolineato l’assessora Segnalini - è, infatti, in corso una importante sinergia tra Campidoglio, Anas e, nel caso di via di Portonaccio anche Rfi, che fa parte di una precisa strategia di gestione dei lavori pubblici, diretta a ridurre il gap di manutenzione stradale”.