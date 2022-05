Lavori stradali: via libera ad interventi in altri sette municipi

Dodici milioni e mezzo di euro per effettuare interventi di manutenzione stradale. La giunta Gualtieri, nella riunione del 27 maggio, ha dato il proprio via libera a cinque provvedimenti. Servono ad autorizzare lavori su strade che interessano cinque municipi.

I fondi a disposizione

Tutti i cantieri, che prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale ed il conseguente ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in vari quadranti della città. Interventi che si sommano a quelli già approvati la scorsa settimana per altri 7,5 milioni di euro e previsti per altri sette municipi della Capitale. Complessivamente i lavori di manutenzione previsti entro la fine del 2022 ammontano esattamente a 20 milioni di euro.

Dove sono previsti gli interventi

Con i provvedimenti approvati in giunta il 27 maggio, si interverrà su Piazza Porta Capena, via Baccelli e le corsie centrali di viale Angelico nel municipio I; su via Lucrino, via Flaminia, viale Tiziano e tratti di via Tiburtina nel Municipio Il; su via della Serenissima e via Tor de' Schiavi nei Municipi V e VI. E ancora nei municipi III e IV, con interventi su via Tiburtina, da piazza Santa Maria del Soccorso a via Monti Tiburtini direzione centro e da via Monti Tiburtini al semaforo di Casal Bruciato ambo lati; su via Ugo Ojetti, da via Graf alla rotatoria di via Tilgher ambo lati. Infine, lavori anche su strade dei municipi IX e X: piazzale Ferruccio Parri, tratti di viale Umberto Tupini, tratti di piazzale Guglielmo Marconi, viale Egeo, via di Val Fiorita, tratti di via delle Tre Fontane e viale dell’Astronomia.

Lavori molto attesi

“Con questo nuovo pacchetto di interventi, che segue quello della scorsa settimana, prosegue l’impegno dell’amministrazione per riqualificare tratti importanti della viabilità cittadina, in particolare di quella principale a maggiore traffico e incidentalità - ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini - Sappiamo che si tratta di lavori molto attesi e che occorre procedere speditamente per cambiare l’aspetto delle strade di vari quadranti e per garantire condizioni di sicurezza a cittadini e turisti, per chi passeggia e per chi percorre le nostre strade ogni giorno per andare a lavoro o per andare a scuola”.