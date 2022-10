A novembre via i lavori su tre strade consolari

Inizieranno a novembre e nelle intenzioni si concluderanno entro la fine di dicembre una serie di lavori di manutenzione e mezza in sicurezza di tre strade consolari, finanziati da Città Metropolitana.

L'opera, che godrà di uno stanziamento di circa 13 milioni di euro tutti provenienti dall'ex Provincia, coinvolgerà nello specifico Laurentina, Ardeatina e Ostiense-via del Mare oltre a via del Divino Amore. Lo scopo è quello di rifare il manto stradale nei tratti più ammalorati, contribuendo all'opera di restyling della viabilità di Roma e provincia da completare entro il Giubileo del 2025.

"Pavimentazione stradale, sfalcio dell'erba e nuova segnaletica stradale - fanno sapere la presidente del IX municipio e la consigliera delegata alla viabilità della Città Metropolitana, Manuela Chioccia - sono i lavori che partiranno a novembre. Una buona notizia. La durata dipenderà dalle condizionni atmosferiche".

Come aggiunge a RomaToday Chioccia "entro la metà della prossima settimana - dichiara - il sindaco Gualtieri firmerà il decreto che segue la convenzione tra noi e Anas, che abbiamo scelto come struttura perché garantisce tempi più rapidi di realizzazione. Per quanto riguarda la via Laurentina sono già stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei nostri tecnici per individuare i tratti più ammalorati. Sul'Ostiense gli interventi riguarderanno le rampe d'accesso e l'illuminazione di quei tratti, che sono di nostra competenza".