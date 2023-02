Efficientamento energetico nelle scuole, via ai progetti anche a Roma Est

Adesso l'investimento sull'edilizia scolastica di Roma è completo. Dopo i primi 13 progetti, ecco che anche gli interventi per il V e il VI municipio sono stati approvati dalla giunta capitolina. L'operazione si inserisce nell'ambito della prima fase del Cis, l'investimento sull'edilizia scolastica possibile grazie a un mix di finanziamenti tra ministero, fondi europei e bilancio capitolino.

A Roma est, quindi, tra V e VI municipio saranno 20 le scuole tra nidi, infanzia, elementari e medie a beneficiare dell'investimento pari a oltre 27 milioni di euro. Lo scopo è quello di intervenire sull'efficientamento energetico delle scuole, che nel complesso adesso arrivano a 111 per un investimento totale superiore ai 200 milioni di euro.

"Abbiamo chiuso il cerchio - commenta l'assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini - . Ora tutti i municipi hanno a disposizione questa straordinaria opportunità per rendere le scuole più confortevoli per i bambini e all'avanguardia dal punto di vista energetico. È un grande successo. Il prossimo step saranno le gare necessarie per avviare i lavori entro la fine dell'anno".

La lista completa dei plessi che beneficieranno degli interventi:

- Franco Martelli - via di Lunghezza

- Villaggio Prenestino - via Fosso dell'Osa

- M.G.Cutul - via Nusco

- IC Via San Biagio Platani - via San Biagio Platani

- Carlo Urbani - via Rocca Cencia

- Paternò - via Paternò

- Via delle Alzavole - via P.Belon

- D.Savio - Via Casale Finocchio

- C.Corradi edificio 1 - via dell'Airone

- Lea Biagini - via delle Alzavole

- Mondolandia - via Tenuta di Torrenova

- Il Sole e la Luna - viale Alessandrino

- Giovanni XXIII - viale Partenope

- IC Pirotta succursale - via Pirotta

- Piazza De Lipis - 2 plessi - via Collatina

- IC Olcese succursale - via Pegolato e largo Appio Chieregatti

IC Aretusa succursale - via Delia