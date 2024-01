Il rudere senza riqualificazione: da 60 anni (dopo gli annunci) si attende la svolta

I cantieri sono partiti nel 2019 dopo quasi sessant’anni dalla posa della pietra pietra. Poi si sono bloccati. Sono nuovamente ripresi nel 2022 e si sono nuovamente fermati. La storia recente dell’immobile di via Sagunto, 1700 metri quadrati di degrado distribuiti su due piani, è tutta qui: nelle promesse di rilancio, nell’avvio delle opere, nel loro interrompersi per poi parzialmente riprendere.

Anni di dichiarazioni e sopralluoghi

L’edificio è di proprietà dell’Ater di Roma e la regione Lazio, durante l’amministrazione Zingaretti, aveva stanziato dei fondi per il suo completamento. Nel novembre 2019 l’assessore regionale Massimiliano Valeriani aveva dichiarato che era “partito il progetto di recupero dello stabile” aggiungendo che sarebbe stato “destinato a fini sociali e finalmente avrà un utilizzo pubblico. Entrò un anno sarà fatto”. Sei mesi più tardi, nuova dichiarazione. “Questa mattina abbiamo inaugurato con il presidente Zingaretti il cantiere Ater in via Sagunto”. In quell’occasione, nel dichiarare che erano “finalmente partiti gli interventi per trasformare” quell’immobile, ne veniva spiegata anche la destinazione. Perché tra una dichiarazione e l’altra era stata avviata una consultazione popolare.

La finalità sociale dell'immobile

Nell’immobile, rimasto fino allora lo scheletro realizzato nel 1958, avrebbero dovuto trovare posto “spazi per il coworking, area internet, sala polivalente per mostre e convegni, insieme a 12 nuovi appartamenti per donne vittime di violenza”. Tanta roba per il Quadraro che, da sessant’anni, aspettava di veder terminare la costruzione. A novembre del 2022 il presidente del municipio VII, Francesco Laddaga, protagonista con l’assessore Valeriani dell’ennesimo sopralluogo, dichiarava che era “ripartito il cantiere” e che si puntava a “festeggiare presto con la cittadinanza la sua inaugurazione”. Festeggiamenti rimandati a data da destinarsi, perché quell’edificio è, successivamente, tornato ad essere un cantiere fermo.

I riflettori accesi del municipio

“Io avevo depositato un’interrogazione, appena insediati, quindi nel novembre del 2021, per chiedere di visionare il progetto e di analizzare il cronoporgramma dei lavori visto cher erano passati già 8 mesi dal loro avvio – ha spiegato il consigliere di Fratelli d’Italia Umberto Matronola – mi fu risposto che l’interrogazione non poteva essere discussa perché la competenza era regionale”. Come detto i lavori sono continuati ma si sono nuovamente interrotti. Una questione che, all’interno del municipio, sta creando un certo imbarazzo.

“Dopo un sopralluogo effettuato sul cantiere, risulta che da mesi ormai i lavori sono inspiegabilmente fermi” si legge nel provvedimento che è stato portato in aula dal Partito democratico. Nove consiglieri della maggioranza hanno impegnato il presidente Laddaga a chiedere l’intervento del sindaco per avere “informazioni puntuali dalla regione Lazio sullo stato di avanzamento dei lavori”.

Lo stanziamento a rischio

“Questo cantiere continua a partire ed a fermarsi. Comunque non posso fare a meno di rilevare che quando avevamo chiesto informazioni noi, ci era stato risposto che la competenza era regionale, ora invece evidentemente si può chiedere, anche se resta sempre della regione – ha ironizzato il consigliere FDI Umberto Matronola – la verità, ed il municipio lo sa bene perché l’ho spiegato chiaramente in Aula, è che manca il progetto di riqualificazione.

La regione infatti ha dovuto stanziare nuovamente 75mila euro, lo scorso 29 dicembre, per consentirne l’esecuzione dei lavori di progettazione”. C’è una determina dirigenziale che lo conferma: quei soldi vanno per “la progettazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia e miglioramento sismico dell’edificio” chiamato “casa delle donne”. “I lavori – ha aggiunto Matronola – dovranno essere affidati entro il 30 aprile”. Se ne dovrà occupare l’Ater di Roma. Pena la revoca dell’assegnazione delle risorse e la decadenza dell’intervento.

