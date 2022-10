Pericolo esondazioni, la regione Lazio rimuoverà gli alberi incagliati lungo il Tevere

Dopo le banchine è il momento di intervenire anche sul letto del Tevere. La regione Lazio ha stanziato 190 mila euro per rimuovere tronchi di alberi ed altri materiali nel tratto compreso tra Castel Giubileo e ponte Flaminio nel comune di Roma. Una pulizia straordinaria del fiume che i cittadini chiedevano da tempo, sfruttando anche la siccità che ha colpito il corso d’acqua. Anche il consiglio di Roma Capitale, a luglio, aveva espresso parere favorevole alla proposta di Fratelli d'Italia di sfruttare il basso livello delle acque del fiume per dragarlo e pulirlo.

Gli interventi previsti

Nella determinazione con la quale si stanziano i fondi, si scrive che i depositi di tronchi e materiali lignei, “durante gli innalzamenti del livello del Tevere, potranno diventare un pericolo ostruttivo per il decorso delle acque andandosi ad accumulare nell’alveo e sulle pile dei ponti”. C’è il rischio, in sintesi, che questi rifiuti possano contribuire ad eventuali esondazioni del fiume.

Pericoli anche per le imbarcazioni visto che questi accumuli “sime affioranti risultano, poi, particolarmente pericolosi per la navigazione dei mezzi nautici e di soccorso nonché per le molteplici attività sportive che si svolgono in questo tratto di fiume”. I lavori verranno assegnati nei prossimi giorni tramite affidamento diretto, “anche senza consultazione di più operatori economici”.

2 milioni per il Tevere

La regione Lazio ha già stanziato due milioni di euro per la rimozione delle discariche abusive ed altri interventi di manutenzione lungo le banchine del Tevere, come la rimozione del Tiber II. Di recente, la Pisana ha voluto anche vietare il passaggio e la sosta di automobili lungo le sponde del fiume.