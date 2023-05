Giubileo 2025, via ai lavori sulla Tangenziale Est. Chiusure stradali e durata

Iniziano dalla Tangenziale Est i lavori notturni di riqualificazione delle strade finanziati con i fondi giubilari. Il primo cantiere è partito in II municipio, con un sopralluogo del sindaco Gualtieri, dell'assessora Segnalini, della minisindaca Del Bello e del responsabile della struttura territoriale Lazio di Anas Marco Moladori.

Parte il cantiere sulla Tangenziale Est

La scorsa notte si è dato il via ai cantieri per il restyling di una serie di arterie della Capitale, in vista del Giubileo 2025. Con 14.000.000 di euro a disposizione l'amministrazione sta iniziando a lavorare sui primi 4,2 km di Tangenziale Est, nel tratto che va da via della Batteria Nomentana fino a largo Settimio Passamonti a San Lorenzo. Gli operai realizzeranno 500 metri a notte, concludendo entro agosto.

Cosa prevede il restyling

Durante i lavori che interesseranno la Tangenziale Est, la galleria Nuova Circonvallazione Interna resterà chiusa tra via della Batteria Nomentana fino all'uscita di via Tiburtina direzione San Giovanni. Conclusa questa fase, il cantiere proseguirà - a tratte - sul resto della Tangenziale Est. Le lavorazioni riguarderanno principalmente il rifacimento del piano viabile, del binder (fino a 10 centimetri) e, dove la strada risulta maggiormente ammalorata, lo strato più profondo (generalmente tra i 25 e i 30 centimetri). Inoltre, sarà effettuata la pulizia delle caditoie e lo sfalcio del verde.

Gualtieri: "Faremo l'80% delle strade entro il 2025"

“Questi sulla Tangenziale e su altre strade primarie sono lavori fondamentali compresi nel gigantesco investimento per il Giubileo che ci consentirà di riqualificare completamente e in profondità la viabilità cittadina principale della Capitale – spiega Roberto Gualtieri -. Degli 800 km di grandi strade da riqualificare nei prossimi anni ne abbiamo già portati a termine circa 200 km in un anno e mezzo, lavorando la notte per limitare il più possibile i disagi, e arriveremo all’80% entro il Giubileo”.

Segnalini: "Prevista pulizia profonda della galleria"

“Sono lavori molto importanti di messa in sicurezza su una tratta ad alta percorrenza - commenta l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - Inoltre, alla conclusione di questi primi 4,2 chilometri, nella galleria NCI, come nel caso del sottovia in Sassia, sarà eseguita dal dipartimento Csimu di Roma Capitale una pulizia profonda, con nuova segnaletica e in generale saranno svolte tutte le operazioni necessarie per l’incremento del comfort degli automobilisti”.

Contestualmente al cantiere di riqualificazione della Tangenziale Est, sono partiti anche i lavori su via Trionfale, via Trionfale Nuova, via della Camilluccia e via Braccianese (per 10 chilometri ricade nel territorio di Roma Capitale, mentre per i restanti 11 fa parte di Città Metropolitana). Nel complesso, saranno riqualificati 40 chilometri di strade.