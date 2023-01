Lavori in corso sul ponte Palmiro Togliatti e la rampa di accesso alla A24

Messa in sicurezza e stabilità strutturale. Questi i punti fondamentali dell’intervento di manutenzione ordinaria in corso, a cura del dipartimento capitolino ai Lavori pubblici, sul ponte di viale Palmiro Togliatti. Ovvero quello che passa sopra via Collatina, alla linea ferroviaria Roma-Sulmona, e sulla rampa di collegamento tra A24 e tangenziale est.

I cantieri

Due strade molto trafficate e che rappresentano snodi importanti per la mobilità romana. Come spiega, con una nota, l'assessorato capitolino ai Lavori pubblici, i lavori sono iniziati a fine dicembre e termineranno a metà gennaio, salvo ritardi causati dal maltempo. Per quanto riguarda viale Togliatti, l’intervento è su due ponti, uno per senso di marcia, di circa 300 metri. Mentre sulla rampa tra A24 e la tangenziale, il cantiere riguarda due ponti per una lunghezza totale di oltre 100 metri.

L’intervento

E' prevista la completa sostituzione dei giunti in gomma armata che, oltre unire le varie parti della struttura, permettono di ammortizzare il peso delle auto di passaggio e di evitare che l’acqua si infiltri nel ponte. Sarà poi rifatto l’asfalto sulle carreggiate e sulle rampe di accesso alla stazione ferroviaria Togliatti, lo sfalcio e la pulizia lungo l’area del cantiere. “Questo intervento di manutenzione è fondamentale per la sicurezza e la stabilità – spiega Ornella Segnalini, assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale -. Sono lavori ordinari, che il Simu svolge quotidianamente, importantissimi per evitare in ogni modo il deterioramento delle strutture”.

Sicurezza stradale

Il dipartimento sta intervenendo anche sul ponte di Batteria Nomentana, lungo tutta la lunghezza di 200 metri. In questo caso, i lavori riguardano il rifacimento dell’asfalto, lo sfalcio e la pulizia dell’area dei lavori e termineranno entro la prima metà di gennaio. Sulla sicurezza stradale e su quella statica delle infrastrutture e dei sistemi per monitorare lo stato e le condizioni del patrimonio stradale, Roma Capitale fa sapere di avere organizzato anche due corsi di formazione.

Mentre a fine dicembre a via di Casal Boccone, nota alle cronaca come la “strada maledetta”, sono stati installati dei segnalatori lampeggianti a fianco degli attraversamenti pedonali, dopo la rotatoria di via Ugo Ojetti e in prossimità di un complesso residenziale. “Lavoriamo per la sicurezza a trecentosessanta gradi su strade, ponti e gallerie - continua Segnalini -. Roma è una città complessa, prestare la dovuta attenzione a questi aspetti è basilare per la vita di tutti i suoi abitanti. Andiamo avanti con il nostro programma serrato”.