Fiume Tevere, dalla regione Lazio due milioni di euro per la pulizia delle banchine

Rimozione delle discariche abusive e interventi di manutenzione per riconsegnare le banchine del Tevere ai cittadini. La regione Lazio ha deciso di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo, delle banchine e degli argini del tratto urbano del fiume Tevere tra Castel Giubileo - Ponte Marconi. Gli interventi, per i quali sono stati stanziati oltre 2 milioni di euro, verranno eseguiti per ripristinare la funzionalità del fiume, che si trova, per una buona parte del tratto interessato, in uno scarso stato manutentivo.

Il degrado lungo il Tevere

Le banchine del Tevere, lontane da occhi indiscreti, sono spesso il bersaglio di incivili che conferiscono in quei luoghi rifiuti di ogni tipo. A ridosso della diga di Castel Giubileo più volte, nel corso degli anni, sono state trovate baracche e discariche abusive con tonnellate di materiali. Uno stato di incuria simile che si può riscontrare anche nei pressi di ponte Marconi, area che nel 2023 passerà in gestione all’XI municipio. Questo nuovo intervento segue altre azioni messe in campo dalla Pisana per la valorizzazione del Tevere, come lo stop alla presenza di automobili lungo le banchine.

Gli interventi previsti

Per il tratto del Tevere compreso tra Castel Giubileo e Ponte Marconi, nel tratto urbano di Roma, gli interventi della regione Lazio riguarderanno lo sfalcio e decespugliamento delle erbe e arbusti presenti sugli argini, sulle sponde e sul letto del fiume, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti solidi e altro materiale proveniente da scarichi abusivi, lavaggio delle banchine e l’abbattimento di strutture eventualmente presenti nell'area di intervento.

“Continua il nostro impegno per il decoro e la valorizzazione del Tevere – ha dichiarato l’assessore a lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità, Mauro Alessandri - la manutenzione dei tratti urbani è fondamentale per mettere a disposizione dei romani banchine pulite e accessibili, oltre che per la messa in sicurezza di tratti del fiume che, con la stagione delle piogge, potrebbero essere a rischio ambientale. Come regione stiamo dando massima attenzione al fiume grazie a diversi interventi che non riguardano solamente il decoro, ma anche la rimozione di alcuni relitti abbandonati ai lati delle banchine, cause di potenziali situazioni pericolose, come nel caso della motonave Tiber II, per la quale abbiamo avviato la rimozione poche settimane fa".

“Il Tevere rappresenta uno dei simboli della città di Roma – ha aggiunto Alessandri - le sue sponde sono frequentate da turisti e cittadini nel corso di tutto l’anno. Questi lavori ci consentiranno di metterlo in sicurezza, laddove è maggiormente a rischio, e di dargli anche una luce nuova, perché diventi non solo un biglietto da visita degno della Capitale di un Paese, ma anche luogo di socialità, incontro, sport, divertimento e cultura”.