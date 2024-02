Per 400 ausiliari scolastici si aprono le porte di Risorse per Roma

Una procedura assunzionale a evidenza pubblica per operai e ausiliari del servizio scolastico integrato che coinvolgerà circa 400 persone che per anni hanno lavorato nelle scuola capitoline con contratti di somministrazione per il global service gestito da Roma Multiservizi. È stato firmato l’accordo tra sindacati e Risorse per Roma, la municipalizzata comunale che ha acquisito servizi e lavoratori della società messa in liquidazione sul finire dell’anno scorso.

Risorse per Roma assume

“Si tratta di un’ottima notizia, che apre interessanti orizzonti occupazionali, fornendo anche prospettive importanti di stabilizzazione per i somministrati che in questi anni hanno lavorato per il servizio scolastico integrato di Roma” hanno scritto in una nota Filcams-Cgil Roma e Lazio, Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti e UilTrasporti Lazio insieme a Nidil-Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp territoriali.

“Prosegue così un iter importante, iniziato con la volontà di internalizzare il servizio scolastico integrato nella società in house Risorse per Roma e con il passaggio e la stabilizzazione dei lavoratori che erano in capo alla società Roma Multiservizi. Con l’accordo siglato - hanno sottolineato le sigle sindacali - si pongono le condizioni per dare garanzie anche a centinaia di lavoratrici e lavoratori precari in somministrazione per tutelarli compiutamente dal punto di vista contrattuale, economico e normativo, riconoscendo finalmente anche a loro ciò che in questi anni hanno garantito in termini di servizi essenziali per la collettività”.