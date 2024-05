Carichi di lavoro eccessivi, condizioni igieniche precarie e scarso confronto: lavoratori Atac verso lo sciopero

Scarsa igiene nelle stazioni, carichi eccessivi di lavoro, carenze di personale e troppe pressioni. È stata aperta la fase delle “procedure di raffreddamento e conciliazione” dai sindacati Usb e Orsa Tpl nei confronti di Atac. Si tratta di un passaggio che, solitamente, precede la proclamazione dello “stato di agitazione” per poi arrivare allo sciopero. I rappresentanti sindacali, in una comunicazione inviata all’azienda di trasporto romana, hanno messo in fila tutta una serie di criticità che, ad oggi, l’Atac non riesce a risolvere.

I problemi dei lavoratori Atac

Quello disegnato dai sindacati è un quadro nerissimo, soprattutto se si pensa che il Giubileo è alle porte e che l’azienda dovrà far fronte, questa estate, ad una vera e propria emergenza dovuta allo stop alla circolazione dei tram e alla chiusura anticipata della metro A. Nel documento recapitato, tra gli altri, anche al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, si parla di “carenza generalizzata di personale in pressoché tutti i settori operativi”, con il conseguente “aggravio di lavoro e la mancata concessione delle ferie”. Come avevamo raccontato, infatti, di media i dipendenti Atac hanno circa 33 giorni di ferie arretrate, con picchi che raggiungono anche gli 80 giorni. Un problema già denunciato dai sindacati convinti che anche le nuove assunzioni, oltre 400, non basteranno a sanare certe situazioni.

Ovviamente, le carenze di personale causano “ripercussioni sulla regolarità e la sicurezza d’esercizio, nonché interventi con squadre al di sotto dei numeri minimi con rischi per l’incolumità del personale”. Al quale, “a fronte di un sempre più esiguo numero di personale addetto, vengono assegnate una sempre crescente mole di attività”.

Controllori

Chiedono maggiori diritti e, soprattutto, un adeguamento stipendiale anche i lavoratori della 4° area, ovvero coloro che controllano i titoli di viaggio ed il pagamento delle strisce blu. Questi lavoratori, ormai nel 2000, erano stati inquadrati contrattualmente in una modalità che doveva essere provvisoria. Passati 24 anni, invece, rimangono ad un livello inferiore rispetto a quello al quale avrebbero effettivamente diritto, situazione che comporta l'avere uno stipendio più basso rispetto ad colleghi di altre aziende con le medesime mansioni.

Condizioni igieniche precarie

Ci sono anche dei problemi pratici e logistici che i lavoratori sono costretti ad affrontare. I sindacati denunciano, infatti, l’assenza di bagni e “luoghi di ricovero per il personale di superfice in attesa di montata sulle piazze”. Parliamo, insomma, di autisti che arrivano al capolinea per prendere possessore del mezzo e che non sanno dove fare i propri bisogni o, eventualmente, attendere l’inizio del servizio. Inoltre, dove invece sono presenti i bagni chimici, questi sono “sporchi” e “inadeguati”. C’è anche la situazione “di degrado delle gallerie delle metropolitane in merito a pulizia, locali igienici, inquinamento da polveri, pericolosità delle condizioni dei tronchini e illuminazione”. Infime, si cita anche la mancata attivazione dello smart working per gli amministrativi Atac.

Ha aperto la procedura di raffreddamento anche il Sul, Sindacato unitario lavoratori. In una nota si contestano “il silenzio e l’arroganza di un’azienda” che si rifiuta “di confrontarsi nel merito della richiesta di oltre 1600 autisti che con la sottoscrizione di una petizione chiedono di liberalizzare i cambi turno tra agenti per poter conciliare i tempi casa e lavoro”.

Lavoratori discriminati

Il Sul cita anche “la discriminazione tra i dipendenti” dei servizi interni e il personale in front line “che nella fascia oraria dei pasti viene lasciato al suo destino costretto a rifocillarsi nei locali pubblici, con costi che sono ormai diventati proibitivi per una categoria che ha perso moltissimo potere di acquisto nel rapporto salario/inflazione per i mancati adeguamenti salariali”. L’accusa maggiore rivolta all’Atac e, più in generale, alla gestione dei trasporti di Roma è che ci si impegna “in mega progetti” perdendo di vista “la tutela del lavoratore”, dice Antonio Prontestì del sindacato. “Questa categoria fatica a crescere - conclude - il più grande problema del settore infatti è trovare autisti sia per i salari da fame e sia per il tipo di lavoro che è tra i più pesanti e gravosi del mondo del lavoro”.