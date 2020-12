Un mese alla scadenza del contratto, protestano 70 lavoratori dell’Agenas: sono “precari” da dieci anni

Precari da dieci anni con il sogno e la promessa di essere stabilizzati, ma per 70 lavoratori dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, all’orizzonte c’è solo la scadenza del contratto. L’ennesima in un decennio di instabilità.

Lavoratori Agenas, contratto in scadenza per 70 precari “storici”

Dopo la proroga ottenuta in seguito alla grande mobilitazione del mese scorso, per tutti il contratto scadrà il prossimo 31 dicembre: così nell’anno nuovo in 70 rischiano di arrivarci da disoccupati. “Le promesse dei vertici dell’Agenzia che avevano assicurato la definizione di un provvedimento legislativo volto a superare l’instabilità contrattuale sono state disattese” - tuonano Paolo Terrasi, Sandro De Paolis e Angelo Angritti, responsabili di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio.

Vana l’attesa che il Direttore Generale e il Presidente avanzassero proposte per risolvere la questione e condividessero le tappe necessarie per arrivare ad una collocazione di tutto il personale a tempo indeterminato, “nonostante le nostre richieste di interlocuzione - sostengono i sindacati - non ci sono state date risposte in merito”.

L’immissione di altri precari nell’Agenzia: “Selezione incomprensibile”

E mentre 70 precari “storici” dell’Agenas attendono l’agognato contratto, ecco l’avvio di una selezione pubblica per la formazione di graduatorie per diversi profili (categorie C e D, escludendo la B) da utilizzare per l’assunzione di personale per le esigenze dell’Agenzia. Sempre a tempo determinato.

“Non comprendiamo quale strategia di valorizzazione delle attività e del personale dell’Agenzia stia dietro a queste scelte: oltre ad immettere ulteriore personale precario, si continua a non tener conto delle professionalità interne già presenti in AGENAS” - sottolineano i sindacalisti.

Lavoratori in piazza il 10 dicembre: protesta sotto al Ministero della Salute

La richiesta è quella di stabilizzare i 70 lavoratori “che da tantissimi anni svolgono un servizio essenziale per l’Agenzia, che ricordiamo si occupa di svolgere una funzione importante, specie durante la gestione della pandemia, nel coordinamento e nel raccordo tra Stato e Regioni”.

Da qui invocato un intervento diretto dei vertici del Ministero, per questo lavoratori e sindacati saranno in presidio il 10 dicembre sotto al Ministero della Salute, dalle 10 alle 12. “Chiediamo al Ministro Speranza di presentare in Parlamento un provvedimento che riguardi un piano straordinario sulla sanità e ricomprenda esplicitamente anche il personale dell’Agenzia. Al percorso indicato da Agenzia e istituzioni devono seguire atti concreti: se continueranno a mancare risposte, continueremo la nostra battaglia manifestando nelle altre sedi istituzionali coinvolte”.